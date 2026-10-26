Extraña muerte de joven en Cajicá: cayó de turbo de su expareja; un celular tendría la clave

La muerte de Angie Valentina Rodríguez Ruiz, una estudiante universitaria de 21 años oriunda de Ubaté, Cundinamarca, es materia de investigación tras caer de una camioneta tipo turbo el pasado 13 de octubre, en una vía de Cajicá, cerca de la Universidad Militar Nueva Granada. La joven falleció ocho días después por las lesiones. Su madre, Luz Dary Ruiz, cuestiona que el caso sea considerado un accidente de tránsito y señala que un celular podría aportar pruebas sobre lo ocurrido.

En entrevista, Ruiz aseguró que su hija habría sufrido agresiones físicas, insultos, amenazas y comportamientos de control durante su relación sentimental. Por eso, pide que las autoridades investiguen si la caída del vehículo fue provocada.

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Madre de Angie Valentina señala antecedentes violentos contra su hija

Luz Dary Ruiz afirmó que tiene videos, conversaciones y registros de situaciones que, según su relato, demostrarían los episodios de violencia que habría vivido su hija desde 2024.



“Era demasiado agresivo. Él le controlaba muchas cosas: la forma de vestir, las redes sociales. Ella no podía subir nada porque a todo momento tenía que bajarlo”, relató la madre al describir el comportamiento que atribuye a la expareja de Angie Valentina.

La mujer también aseguró que existía una denuncia ante una estación de Policía en la que su hija manifestó tenerle miedo al hombre por presuntas agresiones físicas y verbales. Según Ruiz, ella le había sugerido acudir a la Fiscalía, pero la joven no quiso denunciar formalmente porque no quería perjudicar la hoja de vida de su pareja.

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La madre sostiene que estos antecedentes deben tenerse en cuenta para establecer qué ocurrió antes de que la joven cayera de la camioneta.

Angie Valentina Rodríguez Redes Sociales

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¿Qué información tendría el celular de la expareja?

Ruiz indicó que el hombre se llevó el celular y que ella solo tiene una parte de la información. Entre los registros que conserva, mencionó varias llamadas realizadas antes del encuentro entre ambos.

“En ese celular tengo las llamadas que le hizo, como unas diez u once. En ese momento él le dice: ‘Nos vemos en el puente’”, afirmó.

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La madre considera que el contenido del dispositivo podría ayudar a reconstruir los hechos. También manifestó que no ha podido hablar con el hombre señalado en su relato y pidió que se esclarezca su posible responsabilidad.

¿Qué pide la familia sobre la Angie Valentina?

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Ruiz teme que la muerte de su hija quede registrada únicamente como un accidente de tránsito. Por eso, pidió una investigación que tenga en cuenta los antecedentes que denuncia y las pruebas que afirma conservar.

Entretanto, las autoridades buscan establecer si existen cámaras de seguridad en el sector de la rotonda cercana a la Universidad Militar Nueva Granada que permitan determinar cómo ocurrió la caída. La familia espera que las evidencias permitan aclarar las circunstancias de la muerte de Angie Valentina Rodríguez.