Fuerte choque entre el Tren de la Sabana y un carro particular en Cajicá, Cundinamarca

Un fuerte choque entre el Tren de la Sabana y un vehículo particular se registró en la mañana de este lunes en Cajicá, Cundinamarca. El impacto afectó la parte trasera del automóvil y dejó una de sus ruedas averiada. Según el reporte de El Ojo de la Noche, no se registraron personas heridas.

El accidente ocurrió hacia las 8:25 a. m., en el sector férreo conocido como EPC o Calao, a la salida del municipio. En ese momento, el tren transportaba estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, cuya sede se encuentra en Cajicá.

Publicidad

Una de las hipótesis que se investigaba era que el conductor del vehículo particular no se habría percatado de la presencia del tren al intentar cruzar la vía férrea.

Cuando el automóvil intentó avanzar, el tren lo impactó en la parte trasera. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para averiar una de las ruedas del vehículo e impedir que pudiera movilizarse por sus propios medios.



Según la información conocida, no hubo personas lesionadas en el accidente. Esta era una de las principales preocupaciones debido a que el tren transportaba estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada.

Organismos de socorro, agentes de tránsito y la Policía adelantaron las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del choque y revisar el estado de los vehículos involucrados.

Publicidad

Debido a los daños, el Renault Twingo necesitaba la intervención de una grúa para ser retirado del lugar. Entretanto, las autoridades realizaban la inspección del tren antes de permitir que continuara su recorrido.

El choque también afectó temporalmente el desplazamiento de los estudiantes que viajaban hacia la Universidad Militar Nueva Granada. Mientras se realizaban las labores de inspección y los procedimientos correspondientes, el tren permaneció detenido.

Publicidad

Las causas del accidente aún debían establecerse. La posible distracción del conductor y su presunto intento de cruzar antes del paso del tren eran hipótesis preliminares que estaban bajo revisión de las autoridades.