Ocho meses sin respuesta de la CAR Sumapaz tienen en vilo a más de 400 familias en Fusagasugá

Más de 400 familias están en la incertidumbre por la suspensión del proyecto de vivienda Sueños Campestres, en Fusagasugá, Cundinamarca, una medida de la Corporación Autónoma Regional de Sumapaz (CAR). Los propietarios llevan ocho meses con las obras detenidas y piden una respuesta de fondo.

Alejandro García, uno de los propietarios afectados, asegura que, pese a tener licencia y haber invertido en su predio, no ha podido avanzar. Según García, la autoridad ambiental no ha resuelto la situación en todo este tiempo. "La CAR no nos ha definido en ocho meses. Han venido varias veces, pero no han podido definir nada", afirmó. Agregó que sus derechos de petición y tutelas han recibido respuestas "evasivas" y que han acudido a la Alcaldía, la Procuraduría y otras entidades de control para que hagan seguimiento al caso y determinen responsabilidades.

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“Como la CAR no nos ha definido en 8 meses, han venido varias veces, pero no han podido definir nada, estamos solicitando a la Alcaldía, a la Procuraduría y a diferentes entidades de control para que le hagan seguimiento a este caso, y puedan determinar quién es el responsable de lo que está sucediendo con nosotros, de nuestras inversiones, del deterioro del proyecto y de todos los problemas que se han suscitado por esta suspensión de la medida”, afirmó García.

Por su parte, la constructora sostiene que conceptos técnicos del Ministerio de Minas y de la Alcaldía de Fusagasugá respaldan su posición de que no hay afectaciones a las fuentes hídricas ni actividades de minería, una de las razones que, según la empresa, habría motivado la suspensión. Por eso, pide a la CAR reevaluar la medida y dar una respuesta de fondo.



La parálisis también tiene un costo económico. La empresa calcula en $9.000 millones las pérdidas por la suspensión comercial y en otros $3.500 millones las afectaciones en el terreno, para un total de $12.500 millones. Para García, el problema va más allá de las cifras de los constructores: "No hicimos una compra aquí para hacer una vivienda y venderla, y no hemos podido".