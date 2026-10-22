Capturan a señalados agresores de conductor de patineta en Cajicá: está en UCI

Las autoridades capturaron a un adulto y aprehendieron a un adolescente señalados de participar en la agresión contra John Romero, de 46 años, quien permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado tras ser atacado con una varilla en medio de un episodio de intolerancia vial en Cajicá, Cundinamarca.

El procedimiento se realizó el 19 de octubre, como resultado de una investigación adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Alcaldía de Cajicá.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía ambos fueron detenidos por orden judicial por su presunta participación en el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Durante las diligencias de registro y allanamiento, en las que participaron el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y unidades de Infancia y Adolescencia, las autoridades incautaron una varilla que habría sido utilizada en la agresión. El adulto recibió medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el adolescente quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Intolerancia en vía de Cajicá. Foto: captura de video

Hace tres meses sucedió la agresión

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el sábado 18 de julio, sobre la avenida Cavelier, cuando Romero se movilizaba en patineta junto a un amigo. Según el relato de sus familiares, los ocupantes de un vehículo rojo les reclamaron por encontrarse en la vía.



La discusión escaló hasta que dos hombres descendieron del automóvil y uno de ellos habría golpeado repetidamente a Romero con una varilla, causándole graves heridas en el pecho, la espalda y uno de sus brazos. Desde entonces, la víctima permanece hospitalizada en estado delicado.

Por su parte, la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome Rincón, expresó su solidaridad con John Romero y su familia, y manifestó sus deseos de una pronta recuperación para el hombre que continúa bajo atención médica especializada.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos viales mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia, y recordaron que cualquier hecho de violencia puede denunciarse a través de la línea de emergencias 123 y los canales de la Policía Nacional.