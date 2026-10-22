Alejandro Ordóñez reemplaza a Rodrigo Lara como ministro del Interior

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles un cambio en su gabinete: cesó a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior, cargo que ocupaba desde hacía dos meses, y designó en su lugar a Alejandro Ordóñez Maldonado, quien se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La decisión se conoció a través de un mensaje del mandatario en la red social X, en el que agradeció a Lara por su servicio al país y dio la bienvenida a Ordóñez. “Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior”, escribió.

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Un relevo que coincide con la aprobación del Presupuesto por decreto

El cambio en el Ministerio del Interior se produjo el mismo día en que el Gobierno tuvo que aprobar por decreto el Presupuesto Nacional. Esto ocurrió después de que un fallo de forma invalidara el texto que las dos cámaras del Congreso habían aprobado la víspera.

De la Espriella no ha explicado públicamente las razones de la salida de Lara. El relevo tiene lugar, además, en un momento en que el Ejecutivo enfrenta dificultades para consolidar una coalición sólida en el Legislativo que le permita sacar adelante sus iniciativas.



Interinidad: Iván Cancino asume funciones del Interior

Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá de manera temporal las funciones de la cartera del Interior, según se conoció tras el anuncio presidencial.

Quién es Rodrigo Lara Restrepo, el ministro saliente

Lara es abogado y acumula dos décadas de trayectoria en la función pública. Su carrera comenzó en 2006, cuando fue director del Programa Presidencial de Modernización y Lucha contra la Corrupción durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), etapa en la que fue conocido como el ‘zar anticorrupción’.

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De senador a presidente de la Cámara

A lo largo de su carrera fue senador y representante a la Cámara, corporación que presidió entre 2017 y 2018. Posteriormente se distanció del partido Cambio Radical y, como candidato independiente, aspiró sin éxito a la Alcaldía de Bogotá en 2023.

Su paso por el Gobierno De la Espriella

En agosto de 2026, tras la victoria de De la Espriella en las elecciones presidenciales, Lara asumió como ministro del Interior. Desde el inicio se destacó como una de las personas más cercanas al mandatario y como uno de los pocos integrantes del gabinete autorizados para hacer declaraciones ante los medios de comunicación.

Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior Foto: Suministrada El Espectador

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Quién es Alejandro Ordóñez Maldonado, el nuevo ministro del Interior

Ordóñez fue procurador general de la Nación entre 2009 y 2016 y es conocido por sus posiciones conservadoras y religiosas. Su paso por el Ministerio Público estuvo marcado por pronunciamientos sobre temas de debate público.

Posturas durante su gestión como procurador

Durante su periodo al frente de la Procuraduría se opuso al matrimonio igualitario, al aborto y a la adopción de menores por parejas del mismo sexo, entre otros asuntos. También fue crítico del acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Nulidad de su reelección en 2016

En septiembre de 2016, el Consejo de Estado declaró nula su reelección como procurador general. La corporación concluyó que se había violado la Constitución al nombrar en el Ministerio Público a “parientes de dos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tuvieron competencia para intervenir” en su designación.

Alejandro Ordóñez Foto: AFP

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Su paso reciente por la OEA

Su reciente labor como representante de Colombia ante la OEA también generó controversia. Los cuestionamientos se centraron en sus declaraciones sobre la llamada “batalla cultural”, en haber gritado “Viva Cristo Rey” durante su primera intervención y en sus posiciones sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Lo que sigue tras el cambio en el gabinete

Con el nombramiento de Ordóñez, el Gobierno de De la Espriella reconfigura una de las carteras clave para la relación con el Congreso, en un contexto en el que el Ejecutivo busca consolidar apoyos legislativos. La posesión del nuevo ministro del Interior está pendiente de formalizarse, y entretanto el ministro de Justicia, Iván Cancino, mantendrá las funciones de la cartera.