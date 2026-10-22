Eva Ferrer viajará a Washington para entregar información contra Verónica Alcocer

La exconsejera presidencial Eva Ferrer viajará a Estados Unidos el próximo miércoles 28 de octubre para entregar información a autoridades de ese país sobre los señalamientos que involucran a la exprimera dama Verónica Alcocer. El desplazamiento fue confirmado por el abogado Jhony Batalla, quien indicó que la exfuncionaria estará acompañada por la abogada María Soledad Morales.

“El día de ayer, aproximadamente siendo las 2 de la tarde, hora colombiana, me comuniqué con mi colega Sol Morales, que estaba con la doctora Eva Ferrer, y me manifestó que ya tienen pasajes para viajar a los Estados Unidos, concretamente Washington.. Nosotros, como he dicho, estamos colocándole el pecho a la brisa, sobre todo la doctora Eva Ferrer, ya que ella es la que ha asumido de manera diligente, de manera disciplinada, de manera potente estas diligencias, y es algo que hay que rescatar. Cómo una ciudadana española, pues, quiere contar la verdad, quiere que se sepa qué fue lo que pasó en esta situación que ella ha narrado tan escabrosa.⁠⁠‍”

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De acuerdo con el abogado, Ferrer viajará desde España hasta Washington para sostener reuniones con dos agencias estadounidenses, el Departamento de Estado y la Administración para el Control de Drogas (DEA). La visita se produce mientras avanzan las actuaciones judiciales en Colombia relacionadas con las declaraciones de la exfuncionaria y los señalamientos sobre presuntas irregularidades.

Eva Ferrer y Verónica Alcocer Foto redes sociales

En paralelo, Ferrer continúa rindiendo declaración jurada ante la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una indagación previa originada por una denuncia presentada por un senador del Centro Democrático y por la divulgación de audios que vincularían a Verónica Alcocer con posibles hechos de tráfico de influencias y corrupción en entidades estatales.



La primera sesión de la declaración se realizó de manera virtual y concluyó con el anuncio de que la diligencia continuará este viernes a las 8:00 de la mañana. Según explicó Batalla, durante la primera jornada Ferrer se refirió a su llegada a Colombia, su paso por la Consejería Presidencial y otros aspectos sobre los cuales la Fiscalía solicitó aclaraciones.

“Esta primera sesión de la declaración de Eva Ferrer concluye de manera eficiente, de manera eficaz. Eva cumplió la cita, declaró ante la Fiscalía”, sostuvo el abogado, quien explicó que el interrogatorio se desarrollará en varias sesiones debido a las diferentes líneas de investigación que adelanta el organismo.

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Sobre las pruebas, Batalla señaló que la Fiscalía deberá recopilar y examinar los elementos relacionados con los hechos investigados a medida que avance la declaración. “Como está dada la metodología de investigación, a medida que se vaya avanzando en la declaración de Eva, la Fiscalía, como directora de la investigación, tendrá que empezar a recoger esa evidencia”, afirmó.

La defensa de Ferrer confirmó que la exfuncionaria permanece fuera de Colombia y aseguró que esta situación está relacionada con amenazas contra su integridad personal. Por esa razón, solicitó un estudio de riesgo y la asignación de un esquema de seguridad para ella y su núcleo familiar.