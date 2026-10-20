Defensa de Verónica Alcocer entrega informe sobre viaje a Venezuela antes de declaración de Ferrer

La defensa de Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, presentó ante la Fiscalía General de la Nación un informe preliminar de investigación de campo sobre el viaje que realizó a Venezuela el 31 de enero de 2023. El documento contiene una reconstrucción de los detalles técnicos y físicos del desplazamiento oficial, con el propósito de contrastar los señalamientos de Eva Ferrer sobre un supuesto transporte de estupefacientes, armas y dinero entre Colombia y Venezuela durante esa fecha.

El abogado Ricardo Gaviria Ramírez, defensor de confianza de Alcocer, explicó que la entrega del informe se produce ante la proximidad de un nuevo interrogatorio a Ferrer. Por esa razón, consideró oportuno aportar los avances de la investigación adelantada de manera autónoma por la defensa, para que puedan ser valorados por el despacho fiscal como elementos de contrastación de las afirmaciones de la declarante.

Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia. Foto cuenta de Instagram Verónica Alcocer.

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Entre los aspectos incluidos en el documento, fechado el 16 de octubre de 2026, se encuentra la verificación directa de la fuente de información mencionada públicamente por Ferrer, Manel Grau. Según el informe presentado por la defensa, al ser consultado sobre la supuesta conversación en la que habría informado del ingreso a Colombia de 2,5 millones de dólares en efectivo desde Venezuela por parte de la exprimera dama, Grau respondió que “Es totalmente falso, una calumnia”.

La defensa también realizó una reconstrucción cronológica del viaje oficial del 31 de enero de 2023, a partir de registros audiovisuales divulgados en Colombia y Venezuela. El análisis incluye la identificación de los integrantes de la comisión que acompañó el desplazamiento, la revisión de sus perfiles profesionales frente al objeto cultural de la visita y el examen del equipaje que puede observarse en los registros, incluido el bolso de mano que portaba Alcocer.



Adicionalmente, el informe contempla estimaciones preliminares sobre el peso, el volumen y la viabilidad logística del supuesto transporte de estupefacientes y de los 2,5 millones de dólares en efectivo. También aborda el marco normativo de seguridad aplicable a las aeronaves de Estado, como parte de los elementos técnicos que la defensa propone contrastar con los señalamientos objeto de verificación.

Verónica Alcocer. Foto: AFP

De otra parte, Gaviria Ramírez indicó que, durante las labores investigativas, establecieron contacto con el exministro Jorge Ignacio Zorro Sánchez, Clara Inés Leyva Durán y Pilar Leyva Durán, quienes participaron en la comisión oficial. De acuerdo con el documento, estas personas manifestaron su disposición a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía y explicar lo ocurrido durante el desplazamiento.

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Por ello, la defensa sugirió al despacho fiscal evaluar la pertinencia de recibir entrevistas o declaraciones de los integrantes de la comisión, así como de Manel Grau.