Declaración de Eva Ferrer ante la Fiscalía continuará el viernes de manera virtual

La declaración jurada de la exconsejera presidencial Eva Ferrer ante la Fiscalía General de la Nación continuará el próximo viernes a las 8:00 de la mañana, de manera virtual, luego de que concluyera la primera sesión de la diligencia en el marco de una indagación previa relacionada con presuntos hechos de tráfico de influencias y corrupción en entidades del Estado.

La actuación se originó a partir de una denuncia presentada por un senador del Centro Democrático y de audios filtrados que vincularían a la exprimera dama Verónica Alcocer con posibles irregularidades. Durante la diligencia, Ferrer comenzó a responder los interrogantes de la Fiscalía sobre los hechos que son objeto de investigación.

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De acuerdo con lo explicado por el abogado Jhony Batalla en entrevista con Blu Radio, la exfuncionaria se refirió a su llegada a Colombia, su paso por la Consejería Presidencial y distintos aspectos sobre los cuales los investigadores solicitaron aclaraciones.

“Esta primera sesión de la declaración de Eva Ferrer concluye de manera eficiente, de manera eficaz. Eva cumplió la cita, declaró ante la Fiscalía”, afirmó el abogado, quien explicó que la diligencia deberá desarrollarse en varias sesiones debido a las diferentes líneas investigativas que adelanta el organismo.



El jurista agregó que la continuación de la declaración está prevista para el viernes a las 8:00 de la mañana. Según indicó, a medida que avance el interrogatorio, la Fiscalía deberá recopilar y examinar los elementos probatorios relacionados con los hechos que busca esclarecer. “Como está dada la metodología de investigación, a medida que se vaya avanzando en la declaración de Eva, la Fiscalía, como directora de la investigación, tendrá que empezar a recoger esa evidencia”.

La defensa de Ferrer confirmó que la exfuncionaria permanece fuera de Colombia. De acuerdo con lo señalado por su representación legal, esta situación está relacionada con amenazas contra su integridad personal, por lo que solicitó un estudio de riesgo y la asignación de un esquema de seguridad para ella y su núcleo familiar.

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En paralelo, la defensa de Verónica Alcocer presentó ante la Fiscalía un informe preliminar de investigación de campo que contiene una reconstrucción técnica y logística del viaje oficial que la exprimera dama realizó a Venezuela el 31 de enero de 2023.

El documento fue aportado con el propósito de contrastar las afirmaciones de Ferrer sobre el supuesto transporte de dinero, armas y estupefacientes durante ese desplazamiento. Entre los aspectos examinados por la defensa están la cronología del viaje, los integrantes de la comisión oficial, el equipaje observable y la viabilidad logística de los señalamientos.