Eva Ferrer entregará pruebas contra Verónica Alcocer y buscaría acuerdo con la Fiscalía

Eva Ferrer, quien dio una entrevista a la revista Semana con graves señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer, rendirá declaración jurada ante la Fiscalía General de la Nación el miércoles 21 de octubre, en una citación virtual. Así lo confirmó su abogado, Jhony Batalla Mena, en Mañanas Blu, donde explicó que la defensa entregará documentos, fotografías, fechas y horas de reuniones y teléfonos como soporte de sus afirmaciones. Aclaró que esa evidencia primero debe reposar en el ente investigador.

Por qué Eva Ferrer no declaró ayer ante la Fiscalía

Batalla explicó que el aplazamiento obedeció a un acuerdo previo con el ente investigador. Según el abogado, se había pactado esperar a que se publicara la entrevista en Semana para que su clienta evaluara si declaraba o si se posponía la diligencia.

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El jurista relató que se reunió con la Fiscalía el día anterior y le planteó que Ferrer enfrenta “problemas de seguridad muy potentes” contra su vida y la de su núcleo familiar más cercano, como su padre y su madre. Agregó que la mujer salió del país. Por esa razón, dijo, se acordó programar una metodología para la toma de la declaración y para la entrega de las pruebas.

“Claro que sí, eso fue el acuerdo que quedamos con la Fiscalía”, respondió Batalla cuando le preguntaron si Ferrer comparecerá en la nueva citación.



Las pruebas que llevaría Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Consultado sobre los elementos con los que sustentaría sus acusaciones, el abogado indicó que son “tangibles”: documentos, fotos, fechas, horas de reuniones y teléfonos. Sostuvo que toda esa evidencia debe llegar al proceso.

Batalla se negó a precisar su contenido. Explicó que las pruebas deben reposar primero en la Fiscalía y que hacerlas públicas violaría la reserva de la investigación. Advirtió además que entregarlas primero a los medios y después al ente investigador podría llevar a que fueran tachadas como no fiables.

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Frente al derecho de petición que Verónica Alcocer hizo público, en el que afirma que realizó dos viajes a Venezuela, el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023, y que cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual, el abogado dijo que no tiene forma de corroborar en este momento si existen fotos o videos que acrediten las acusaciones. Señaló que espera la declaración del 21 de octubre y lo que repose en la Fiscalía.

Eva Ferrer y Verónica Alcocer Foto redes sociales

Testigo o indiciada: la situación jurídica de Ferrer

Sobre si su clienta es denunciante, testigo o eventual colaboradora, Batalla indicó que la citación habla puntualmente de una declaración jurada y que, una vez rendida, la Fiscalía será la única competente para decidir si Ferrer sigue como testigo o pasa a ser indiciada. Dijo que su papel como defensor es garantizar el debido proceso y evitar que su declaración la lleve a autoincriminarse.

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El abogado afirmó que, si ese cambio se produce, tomarán el camino “más eficaz y más favorable” para ella. Se declaró defensor de la justicia premial, que considera la más efectiva por ser pronta. Añadió que esa vía ya fue explorada con su clienta y que, a su juicio, ella la escogió al hacer una declaración tan contundente. Según dijo, se puede inferir que está de acuerdo con acogerse a un principio de oportunidad “o como lo determine la fiscalía”.

Qué abordará la declaración y qué investigación existe

Según Batalla, en la reunión de ayer se acordó que Ferrer declarará sobre lo manifestado a Semana. Entre esos temas mencionó las imputaciones contra la exprimera dama, presuntos hechos de corrupción en entidades del Estado y un asunto de tráfico de armas que la Fiscalía quiere indagar.

El abogado precisó que la investigación vigente no nació de la entrevista, sino de la denuncia del senador del Centro Democrático. Opinó que la Fiscalía debió abrir una investigación distinta por las acusaciones de Ferrer, pero indicó que hasta el momento no hay una comunicación clara del ente investigador que anuncie una indagación de oficio.

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¿Por qué Eva Ferrer habla ahora?

De acuerdo con lo que le transmitió la mujer a su abogado, la decisión de salir a hablar surgió por la presión y las amenazas que sufrieron ella y su familia tras la filtración de unos audios denunciados por el representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Leonardo Villamizar. Batalla relató que Ferrer se siente acorralada y teme que en cualquier momento la maten a ella o a uno de sus padres. Recordó que en el inicio de la entrevista pidió protección al Gobierno.

Al ser consultado sobre si busca protegerse como lo ha hecho la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, respondió que solo puede inferir lo que ella le dice: que siente un peligro profundo por amenazas “concretas y potentes”.

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Sobre si Ferrer presenció directamente los hechos, Batalla señaló que de la entrevista se puede inferir que una parte proviene de terceros y otra la vivió presencialmente. Indicó que esto deberá verificarse en la declaración ante la Fiscalía.

Ferrer se mantiene en sus acusaciones

Al cierre, Batalla aseguró que su clienta se sostiene en sus señalamientos contra Alcocer y contra Manuel Grau. Afirmó que continuará declarando sobre estas “presuntas hipótesis delictivas”, que, subrayó, siguen siendo presuntas mientras no las establezca la investigación de la Fiscalía. Verónica Alcocer y Manuel Grau han anunciado denuncias civiles y penales contra Ferrer, según se mencionó durante la entrevista.