Fiscalía cita a Eva Ferrer para declarar el 21 de octubre por indagación contra Verónica Alcocer

La Fiscalía General de la Nación programó una nueva citación para que la exconsejera presidencial Eva Ferrer rinda declaración jurada, de manera virtual, el próximo miércoles 21 de octubre, en el marco de la indagación por los audios filtrados que relacionarían a la ex primera dama Verónica Alcocer con presuntos hechos de tráfico de influencias y corrupción.

La diligencia se realizará mientras la defensa de Ferrer avanza en la coordinación con el ente investigador para entregar información que, según anunció, también será remitida al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Publicidad

La abogada María Soledad Morales está a cargo de estos acercamientos y de las gestiones relacionadas con la entrega de las pruebas, imágenes y demás datos que tiene previsto aportar su representada a las autoridades americanas.

Eva Ferrer. Foto X: @EvaFerrerG

Un día antes de conocerse esta nueva citación, la defensa informó que había acordado con la fiscal delegada contra la corrupción una metodología para la entrega de evidencias. También confirmó que Ferrer permanece fuera del país después de recibir amenazas, situación por la que solicitó un estudio de riesgo y un esquema de seguridad para ella y sus padres. Hasta el momento, no se ha precisado una fecha para su regreso a Colombia.



En paralelo, continúa pendiente la respuesta de la Fiscalía a la ex primera dama Verónica Alcocer, quien radicó un derecho de petición para reiterar su disposición a colaborar con las autoridades y solicitar que se investiguen los señalamientos en su contra.

En ese trámite, Alcocer aclaró que sus viajes a Venezuela se limitaron a dos desplazamientos oficiales: el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023.

Publicidad

Las afirmaciones que han circulado a partir de los audios también han provocado pronunciamientos de personas mencionadas en las controversias. Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, calificó las acusaciones como injuriosas y calumniosas. Por su parte, el catalán Manel Grau y la capitana de la Policía Kelly Lozano rechazaron los señalamientos y anunciaron acciones legales, incluidas demandas civiles.