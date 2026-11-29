El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, declaró exitosa la demolición por implosión del edificio Invico, ubicado en el centro de Pereira, cuya estructura resultó gravemente afectada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

La edificación, de 15 pisos y que durante más de cinco décadas hizo parte de la historia de la capital de Risaralda, fue derribada mediante un procedimiento controlado que buscaba evitar riesgos para las construcciones y las personas ubicadas en sus alrededores.

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Para esta operación se utilizaron aproximadamente 180 kilogramos de explosivos, 2.000 metros de cordón detonante, alrededor de 1.200 barrenos y 180 detonadores electrónicos. La preparación de la estructura tomó más de 15 días y estuvo a cargo de la empresa Demoliciones Atila, especializada en implosiones de este calibre.

De acuerdo con la información contractual que compartió el exgerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, sobre cómo se estaban desembolsando los dineros del Fondo Milagro, el proceso de demolición por implosión del Invico tuvo un costo de 3.814 millones de pesos, mientras que su interventoría fue contratada por 299 millones.



Otras demoliciones en Pereira y Cali

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La demolición del Invico hace parte de cuatro intervenciones contratadas para derribar edificaciones en Cali y Pereira, junto con sus respectivas interventorías. En conjunto, estos procesos suman cerca de 7.440 millones de pesos y tienen plazos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.

En Pereira también se contempló la demolición mecánica de la Institución Educativa San Nicolás, por 423 millones de pesos, con una interventoría de 88 millones.