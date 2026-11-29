Las celebraciones de fin de año de las empresas en Bogotá están cambiando la forma de reunir a sus equipos. Mientras algunas organizaciones mantienen las cenas formales para reconocer el trabajo de sus empleados, otras prefieren encuentros tipo cóctel, con música y espacios que permitan conversar e integrar a los asistentes sin seguir necesariamente el formato tradicional de una comida en mesa.

La gastronomía sigue siendo parte central de estos eventos, pero la elección del lugar también depende de factores como la ambientación, la coctelería, la música, la posibilidad de reservar espacios privados y la flexibilidad para ajustar la celebración al número de invitados y al presupuesto.

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Esta tendencia también se refleja en los restaurantes, que durante la temporada de diciembre preparan alternativas para atender reuniones empresariales, encuentros familiares y celebraciones entre amigos. En Bogotá, establecimientos como Cabrera Restobar comenzaron desde agosto a acompañar a grupos y empresas en la planeación, cotización y organización de sus eventos de fin de año.

¿Cómo están organizando las empresas sus despedidas de fin de año en Bogotá?

Las opciones no se limitan a una cena tradicional. Los establecimientos ofrecen formatos que van desde comidas servidas en mesa hasta celebraciones tipo cóctel, con propuestas que pueden ajustarse según el número de asistentes, las características del grupo y los recursos disponibles.

En el caso de Cabrera Restobar, la preparación contempla alternativas personalizadas para las empresas que buscan realizar sus encuentros de cierre de año fuera de sus oficinas. La intención es que los organizadores puedan elegir el formato de celebración sin asumir toda la logística que implicaría montar un evento por cuenta propia.

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Jamal Mustafa, CEO de Cabrera Restobar, identifica una mayor búsqueda de experiencias que respondan al propósito de cada reunión. En ese proceso, la música, la ambientación y la oferta de bebidas también intervienen en la elección del lugar.

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¿Qué buscan las empresas para sus celebraciones corporativas?

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Las preferencias cambian según el objetivo del encuentro. Algunas compañías optan por cenas formales, en las que los equipos se reúnen alrededor de la mesa, mientras otras eligen formatos de cóctel que facilitan la movilidad, las conversaciones y la integración entre compañeros.

La música también entra en la organización de estas jornadas. Algunos restaurantes cuentan con DJ y contemplan ajustes en el ambiente de acuerdo con las características de cada grupo. A esto se suman propuestas de coctelería, catas y actividades vinculadas con marcas de licores.

Los costos también tienen peso al momento de tomar la decisión. En un contexto en el que restaurantes y hoteles registraron una inflación anual de 7,91 % en 2025, de acuerdo con cifras reportadas por el Departamento Nacional de Planeación con base en el Dane, las empresas buscan alternativas que se ajusten a sus presupuestos.

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Así, la despedida de año puede ir desde una cena en mesa hasta un encuentro con cócteles y música, dependiendo de lo que cada organización quiera ofrecer a sus trabajadores.