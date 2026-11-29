El presidente Abelardo De La Espriella participó este sábado en un evento de entrega de indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, en Barranquilla. Desde allí, el mandatario cuestionó a los exjefes de las extintas Farc, quienes firmaron el acuerdo de paz en 2016, pues aseguran que los bienes que tenía la guerrilla fueron entregados a la justicia y que el dinero recaudado de actividades ilícitas se gastó durante la guerra.

“Ya salieron a decir los narcoterroristas de las Farc que ellos no tienen plata y que son pobres. No acepto esa posición, ese argumento. No acepto que los privilegios concedidos a los bandidos de las Farc se antepongan a los derechos de quienes padecieron sus crímenes”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella.

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Por otro lado, hizo una comparación entre lo acordado con las extintas Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos y lo acordado con las AUC durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

“Los antiguos jefes de las Farc recibieron beneficios especiales y espacios de participación política, no pasó lo mismo con las Autodefensas, digan lo que digan, con justicia y paz hay unos que están ‘encanados’ todavía. Se los llevaron a Estados Unidos y entregaron bienes y les quitaron otros. Hay que decirlo, el único proceso que en realidad reparó a las víctimas es el proceso de justicia paz, le guste a quien le guste”, dijo De La Espriella.



El mandatario dijo que iba a revisar cuáles eran las obligaciones que los exjefes de las extintas Farc tienen todavía frente a la reparación de las víctimas del conflicto.