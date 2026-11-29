Un temblor de magnitud 3,7 se registró en Colombia a las 7:21 de la mañana de este domingo 29 de noviembre de 2026, según el boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el mapa publicado por la entidad, el epicentro del sismo se ubicó en el centro-sur del país, en una zona situada entre las ciudades de Ibagué, capital del Tolima, y Neiva, capital del Huila.

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Datos preliminares del sismo de hoy

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

Hora local: 7:21 a. m.

Magnitud: 3,7.

Ubicación del epicentro: Chaparral, Tolima.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano.

Según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el temblor se registró el 29 de noviembre de 2026 a las 7:21 a. m., hora local, con epicentro a 17 km de Roncesvalles (Tolima). El movimiento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 km.

De acuerdo con el informe del SGC, el sismo fue superficial, es decir, menor de 70 kilómetros de profundidad



Antecedente: el temblor de 5,6 en Chaparral, Tolima

El reporte de este domingo se produce casi cuatro semanas después del sismo que sacudió el centro del país en la madrugada del 3 de noviembre. Ese día, un temblor de magnitud 5,6 se registró a las 4:13 de la madrugada, según el boletín preliminar emitido por el SGC, con epicentro en la zona de Chaparral, Tolima, a 17 kilómetros de Roncesvalles.

Tras ese evento, el SGC reportó varios movimientos telúricos posteriores en la misma zona. Según Blu Radio, la actividad sísmica continuó en el sur del Tolima luego del fuerte temblor que despertó a buena parte de Colombia.

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El movimiento del 3 de noviembre llevó a las autoridades regionales a activar los protocolos de gestión del riesgo, como se informó en el balance de daños y afectaciones del sismo de magnitud 5,6. infobae

Actividad sísmica en Colombia en 2026

Colombia registra movimientos telúricos de manera frecuente por su ubicación geológica. El sismo del 3 de noviembre ocurrió casi tres meses después del terremoto de 7,4 que dejó 335 muertos y cerca de 500.000 personas afectadas en el país.

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Sin embargo, de acuerdo con análisis publicados tras el evento de noviembre, la cercanía temporal entre ambos episodios no permite concluir que el temblor del 3 de noviembre sea consecuencia directa del terremoto de agosto.

¿Sintió el temblor? Así puede reportarlo

El Servicio Geológico Colombiano invita a la ciudadanía a reportar si percibió los sismos a través de sus canales oficiales. En sus publicaciones sobre eventos recientes, la entidad ha preguntado a los usuarios si sintieron el movimiento y les ha pedido diligenciar el reporte en su página web.

Estos reportes ayudan a la entidad a determinar la intensidad con la que se percibió el sismo en distintas zonas del país. Si usted desea consultar el detalle de otros eventos recientes, puede revisar la cobertura de temblores en Colombia en Blu Radio.