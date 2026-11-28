La trágica historia de la familia que resultó afectada tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, aún no termina, madre e hija, sobrevivientes de esta tragedia se encuentran convalecientes en un hospital local, mientras que sus familiares desde Colombia están a la espera de un visado humanitario. Su padre Segundo Gildardo, conversó con Blu Radio, para exponer su situación:

“Mi hija se fracturó dos vértices de la espalda y la parte de la mano, la muñeca de la mano también, está bastante golpeada la cabeza también”, afirmó el padre de la mujer colombiana.

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Segundo Gildardo afirma que la cita de la visa hasta el momento se les agendó para el próximo 23 de enero de 2027, una fecha lejana ante la prontitud de poder reencontrarse con sus familiares, para brindarles el apoyo necesario en medio de esta situación que hoy también los enluta.

“Ella nos quiere para que estemos ahí como papá de ella y abuelo de los dos niños que fallecieron”, agregó.



Hoy, más allá de la distancia y con un aliento de esperanza, la familia colombiana mantiene la expectativa de viajar a Estados Unidos para acompañar y brindarles apoyo a sus seres queridos, quienes hoy hacen parte de los 18 heridos sobrevivientes de esta tragedia.