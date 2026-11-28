El presidente Abelardo De La Espriella anunció que presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley denominado Ley Arias Cabrales, con el que busca establecer mecanismos jurídicos para militares y policías que enfrentan procesos judiciales o cumplen condenas por hechos relacionados con el servicio.

El anuncio se produjo este sábado durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía, realizada en Bogotá. Allí, el mandatario aseguró que la iniciativa pretende ofrecer soluciones jurídicas que tengan en cuenta las condiciones particulares de cada caso y las circunstancias de los uniformados involucrados.

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Según explicó el jefe de Estado, el proyecto contemplaría factores como la edad avanzada de los procesados, la existencia de enfermedades graves y el tiempo transcurrido desde los hechos, con el propósito de garantizar un tratamiento jurídico que considere los principios de justicia y humanidad.

La propuesta llevará el nombre del general retirado del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales, cuya situación fue mencionada por el mandatario como uno de los casos que, a su juicio, deben ser revisados. Arias lideró la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y posteriormente fue condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada



De La Espriella cuestionó que el oficial continúe enfrentando consecuencias judiciales y sostuvo que su Gobierno tiene la responsabilidad de defender las garantías jurídicas de quienes prestaron servicio a la Fuerza Pública.

Vamos a apoyar esa ley y con la ayuda de nuestra bancada y la ayuda de Dios la sacaremos adelante para proteger a los héroes de la patria Manifestó el presidente durante el encuentro.

El mandatario también aseguró que no permitirá que los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía se sientan abandonados por el Estado después de cumplir sus funciones. En ese sentido, reiteró su respaldo a las operaciones contra las organizaciones criminales y afirmó que no impartirá órdenes de inacción frente al terrorismo, los asesinatos, las extorsiones y los secuestros.

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Durante la convención, De La Espriella también se refirió a la situación de los veteranos de la fuerza pública y a la aplicación de la Ley 1979 de 2019, conocida como Ley del Veterano, que reconoce derechos y beneficios para esta población.

De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, Colombia cuenta con una población estimada de 220.000 veteranos, pero solamente 75.068 están acreditados ante el Ministerio de Defensa. Esto significa que cerca de dos de cada tres personas que hacen parte de esta población todavía no cuentan con ese reconocimiento oficial.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

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Frente a este panorama, el presidente aseguró que impartió instrucciones para facilitar los procedimientos de acreditación y mejorar los mecanismos de información, de manera que más veteranos puedan acceder a los beneficios contemplados en la legislación.

Otro de los anuncios estuvo relacionado con el fortalecimiento de la atención médica. De La Espriella indicó que el Ministerio de Defensa prepara una hoja de ruta para mejorar el sistema de salud de los veteranos, con énfasis en la atención oportuna, el suministro de medicamentos y la continuidad de los tratamientos.

Según explicó, ya se han adelantado reuniones para definir las medidas que permitan responder a las necesidades de esta población.

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En materia de inclusión laboral, el presidente destacó la puesta en marcha del Banco de Talentos de Veteranos, una estrategia que busca conectar la experiencia y las capacidades adquiridas durante el servicio en las Fuerzas Militares y la Policía con nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento.

De La Espriella señaló que los años de experiencia de quienes pertenecieron a la fuerza pública representan un conocimiento que puede aprovecharse en diferentes sectores productivos, incluso después de su retiro.

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También anunció su intención de establecer un convenio entre las asociaciones de veteranos y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior mediante el Fondo de Fomento para la Educación Superior.