Más de 50 municipios del territorio, junto con entidades y empresas ya se encuentran vinculando las medidas para el uso responsable de energía, en medio de la temporada de fin de año.

La ministra María Nohemí Arboleda anunció el fortalecimiento de las acciones para poder afrontar los efectos: “Apague lo que no usa, baje la llama y cierre la llave del agua a tiempo”, anunció Arboleda.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció el fortalecimiento de las acciones para poder afrontar los efectos del fenómeno de El Niño, de manera preventiva porque nivel en los embalses están en 75,98 % y seguirán disminuyendo, por lo que se deben tomar medidas… pic.twitter.com/qxyAYJ52VB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 28, 2026

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Además de afirmar que desde el Ministerio se realizará la publicación diaria del marcador de energía a nivel nacional, con el fin de que cada día se consuma menos, esperando un ahorro del 3 al 10 %.

Por último, la ministra hizo un llamado a los colombianos a hacer un uso responsable de los recursos, especialmente durante las horas de mayor consumo energético, entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche. Instando a desconectar los electrodomésticos que no estén en uso y a cerrar la llave para evitar el desperdicio de agua.