Wilson Benavides, exsoldado secuestrado durante tres años por las FARC y acreditado como víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuestionó la falta de una reparación integral para los integrantes de la Fuerza Pública afectados por el conflicto armado. Aunque reconoció que el proceso ha permitido visibilizar sus casos, aseguró que todavía no hay medidas que respondan a sus exigencias de dignificación e indemnización.

Benavides recordó que su secuestro dejó secuelas psicológicas que todavía enfrenta y que las experiencias vividas durante el cautiverio permanecen en su memoria. Durante aproximadamente cinco años prestó servicio como soldado, tres de ellos bajo el poder de las FARC.

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“El secuestro es un antes y un después para cualquier persona. Las vivencias que ocurrieron allí jamás se van a borrar. Siempre van a estar ahí y las vamos a recordar todos los días”, relató.

Las secuelas del secuestro y el estrés postraumático

El exmilitar explicó que las consecuencias psicológicas del cautiverio no desaparecen con el paso del tiempo. Según señaló, el tratamiento médico permite controlar episodios de estrés, ansiedad y depresión, pero no representa una cura definitiva.

“El tema del estrés postraumático no es algo que se supere, eso es algo que hay para siempre”, afirmó Benavides, quien indicó que los medicamentos ayudan a mitigar las crisis, pero los síntomas pueden regresar cuando se suspende el tratamiento.

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Wilson Benavides cuestiona la reparación ante la JEP

Sobre el caso 01 de la JEP, relacionado con secuestros cometidos por las FARC, Benavides reconoció que el proceso ha permitido que los militares afectados sean escuchados y que se les reconozca como víctimas. Sin embargo, consideró que ese reconocimiento no se ha traducido en una reparación que los dignifique.

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El exsoldado aseguró que algunos militares han recibido indemnizaciones de la Unidad para las Víctimas, mientras otros no han tenido acceso a esos recursos. Por eso, pidió que exista igualdad en el reconocimiento y en las medidas de reparación administrativa.

“Estamos buscando de verdad una indemnización integral para los miembros de la Fuerza Pública que hemos sido víctimas de todo esto”, sostuvo.

El perdón de las FARC no es suficiente, según la víctima

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Benavides señaló que los reconocimientos de responsabilidad y las peticiones de perdón de los antiguos integrantes de las FARC son importantes, pero no pueden ser las únicas medidas frente a los daños causados.

También cuestionó que, durante su paso por el Congreso, los excombatientes no impulsaran iniciativas dirigidas a apoyar proyectos productivos o emprendimientos de las víctimas.

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“Nosotros no estamos mendigando una indemnización, estamos exigiéndola”, concluyó, al insistir en que las víctimas militares esperan una reparación que responda a las afectaciones sufridas durante el conflicto.