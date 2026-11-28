Diciembre es una de las temporadas en las que las familias más salen de sus viviendas, ya sea para viajar, visitar familiares o pasar días de descanso durante Navidad o fin de año. Por eso, antes de cerrar la puerta y salir de viaje, hay medidas que se deben tomar para evitar que la ausencia termine en robos a su regreso.

Y es que no basta con asegurar puertas y ventanas. También es crucial revisar quién puede ingresar durante ese periodo, qué pasa con los paquetes y la correspondencia, y si los sistemas de seguridad seguirán funcionando ante posibles fallas de internet o electricidad.

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Ante ello, Paola Rojas, gerente de marketing de EZVIZ Colombia, marca de dispositivos de seguridad, recomienda evitar que la vivienda proyecte una apariencia de abandono y tener cuidado con la información que se comparte públicamente sobre los planes de viaje en redes sociales.

Cámaras de seguridad para casa EZVIZ Colombia

¿Qué debe revisar antes de salir de vacaciones?

Entre las recomendaciones que entrega Rojas, lo primero es coordinar con una persona de confianza que pueda estar pendiente de la vivienda durante la ausencia, organizar quién y cómo recibe los paquetes y la correspondencia y, finalmente, revisar los dispositivos de seguridad antes de salir.

Rojas afirmó que es crucial comprobar la conectividad y el suministro de energía de las cámaras, así como verificar que las notificaciones estén configuradas y que los dispositivos cuenten con suficiente espacio de almacenamiento para grabar mientras los residentes no se encuentren en la vivienda.

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“La clave no está únicamente en contar con dispositivos de seguridad, sino en asegurarnos de que estén correctamente configurados y funcionando antes de salir”, explicó. También recomendó comprobar que los equipos estén conectados a Wi-Fi o a redes móviles, según sus características.

Además, en caso de cortes de energía, recomienda utilizar cámaras con batería recargable o paneles solares para evitar inconvenientes durante la ausencia. Entre las opciones mencionadas están las EZVIZ EB8 4G y la HB90x Dual 4G Kit, que ofrecen alternativas de funcionamiento sin depender de la energía eléctrica de la vivienda.

Cerradura de seguridad EZVIZ Colombia

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¿Cómo controlar el ingreso de personas mientras la casa está sola?

Este es otro detalle importante. Si durante las vacaciones necesita permitir el ingreso de familiares, trabajadores o personal de servicio, es importante verificar su identidad, los horarios y quiénes están autorizados a entrar.

Para recibir paquetes, Rojas aconseja coordinar las entregas con anticipación y utilizar porterías o puntos de recepción autorizados, cuando estén disponibles, para evitar que los objetos permanezcan durante varios días en lugares visibles.

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Las cámaras con comunicación bidireccional permiten observar quién está frente a la puerta y comunicarse desde el celular. Algunas cerraduras digitales también permiten generar códigos temporales para personas autorizadas, sin necesidad de entregar llaves físicas.

¿Qué medidas aplicar según el tipo de vivienda?

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Quienes viven en apartamentos pueden coordinar su ausencia con la administración y el personal de vigilancia, mientras que en casas con acceso directo a la calle es recomendable revisar puertas, ventanas, zonas exteriores y puntos con poca visibilidad.

La vocera también aconsejó contemplar posibles interrupciones eléctricas y de conectividad. Algunos dispositivos con baterías recargables o paneles solares pueden ofrecer alternativas para mantener el monitoreo durante la ausencia, según sus características.

Antes de viajar, la recomendación es comprobar que los equipos funcionen y que las alertas lleguen correctamente al celular. Tener dispositivos instalados no garantiza la vigilancia si están desconectados o no cuentan con energía.