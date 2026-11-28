Nelfy Melo, quien actualmente trabaja en la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista Claudia Teresa Romero, respondió a los cuestionamientos que le hizo Angie Rodríguez, pues la exdirectora del DAPRE publicó un documento en el que pedía una investigación interna contra Melo por la presunta obtención de tres títulos falsos, teniendo en cuenta que Melo fue secretaria del despacho del expresidente Petro.

"En enero de 2026, siendo directora del DAPRE, tan pronto tuve conocimiento de la presunta obtención irregular o falsa de tres títulos académicos por parte de Nelfy, secretaria del presidente Petro, solicité el inicio de una investigación ante la Oficina de Control Interno Disciplinario del DAPRE, siguiendo el conducto institucional correspondiente. Los tres títulos fueron expedidos el mismo día por la Fundación Universitaria San José: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo", dijo Rodríguez.

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Nelfy Melo respondió asegurando que cursó y aprobó los tres programas académicos mencionados. Además, dijo que hizo los pagos correspondientes y presentó las evaluaciones requeridas.

"Sobre mi experiencia laboral en el Despacho Presidencial, en la que coincidí con la señora Rodríguez, debo señalar que, desde mi perspectiva, mi negativa a suministrar información privada sobre el presidente —que ella solicitaba de manera constante— generó una animadversión permanente hacia mi labor", dijo Melo.



En el mismo sentido, señaló que Rodríguez habría ordenado reubicarla y también ordenó un allanamiento a su lugar de trabajo, decisión que el expresidente Petro habría revocado, según su versión.

También asegura que, en el marco de la actuación disciplinaria que adelanta la Procuraduría, ha ejercido su derecho a la defensa y que está a la espera de los pronunciamientos del Ministerio de Educación. Además, explica que actualmente adelanta las acciones judiciales correspondientes frente a la Fundación Universitaria San José.

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