El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que, tras una labor articulada entre la Policía y Migración Colombia, fueron expulsados del país 14 extranjeros que acumulaban 278 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia en el departamento de Santander.

"Los procedimientos de verificación migratoria se adelantaron en los municipios de Socorro, San Gil, Charalá, Oiba y Valle de San José, donde estas personas registraban conductas reiteradas relacionadas con el porte de armas cortopunzantes, la distribución de sustancias psicoactivas, riñas e irrespeto a la autoridad", explicó el mandatario.

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Estas 14 personas fueron trasladadas al puente internacional Atanasio Girardot y quedaron a disposición de las autoridades migratorias de Venezuela.

"Colombia es una nación de puertas abiertas para quienes llegan a trabajar, aportar y respetar nuestras leyes, pero no vamos a tolerar que nadie venga a alterar el orden ni a poner en riesgo la tranquilidad de nuestros compatriotas", agregó el presidente De La Espriella.