La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro por hechos ocurridos mientras fue senador. La investigación también involucra a la excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro.

Los hechos tienen relación con las denuncias que ha hecho Deicy Jiménez, según las cuales obtuvo contratos a cambio de favores sexuales que involucrarían al expresidente Gustavo Petro.

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Es importante recordar que Deicy Jiménez trabajó en la vicepresidencia del Senado entre 2023 y 2024. Sobre este tema se ha referido la exsenadora Pizarro.

De acuerdo con lo expuesto por la congresista en un comunicado oficial, Jiménez cumplió con sus labores administrativas al servicio de la corporación y su vinculación no estuvo sujeta a presuntas irregularidades.



Recordemos que Deicy Jiménez habría obtenido 10 contratos de prestación de servicios entre 2021 y 2026.

Este expediente, en la Corte Suprema, está en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca.