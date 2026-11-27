La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) anunció que Colombia será sede en 2028 del Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos (FOSII), luego de su participación en la edición de este año, realizada entre el 24 y el 27 de noviembre en João Pessoa, Brasil.

El encuentro reunió a representantes de 15 países y 16 servicios de inteligencia, quienes abordaron diferentes desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad. Entre los temas discutidos estuvieron el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

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Durante el foro también fueron analizadas nuevas amenazas relacionadas con la desinformación, las drogas sintéticas, la ciberseguridad y el uso de la inteligencia artificial, asuntos que representan nuevos retos para los servicios de inteligencia de los países participantes.

La participación de Colombia en este espacio también dejó nuevos compromisos de liderazgo regional. De acuerdo con la DNI, el país, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del Foro, organizará en 2027 el encuentro de directores de las escuelas de los servicios de inteligencia iberoamericanos.



Además, Colombia será sede en 2028 del Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos, por lo que recibirá a las delegaciones de los países miembros para este encuentro.

Según explicó la DNI, estos compromisos buscan fortalecer la cooperación entre los servicios de inteligencia, impulsar la formación y profesionalización de sus integrantes y consolidar espacios para el intercambio de experiencias y conocimiento entre los países de la región.

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La entidad destacó que la cooperación internacional constituye una herramienta para fortalecer la seguridad nacional y contribuir a la estabilidad de Colombia y de la región.

“Bajo el liderazgo del general Zuluaga, la DNI busca proyectarse como una institución moderna, profesional y confiable, guiada por los más altos estándares de integridad y buenas prácticas. Una entidad que entiende la cooperación internacional como una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad nacional y contribuir a la estabilidad de Colombia y de la región”, señaló la Dirección Nacional de Inteligencia.

