La Red de Veedurías Ciudadanas anunció que denunciará ante la Fiscalía y los organismos de control presuntas irregularidades en el Ministerio de Minas por los cambios en el esquema de distribución de combustibles subsidiados en Nariño. La organización advierte que la decisión podría desconocer fallos del Consejo de Estado y afectar los beneficios para varios municipios del departamento.

La controversia se origina en una disposición para que, desde el primero de diciembre, 34 municipios de Nariño, incluida Pasto, se abastezcan desde la planta de Petronar, ubicada en Chachagüí. Esto modificaría las condiciones actuales de distribución de combustible en la región.

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Según la Veeduría, el nuevo esquema habilitaría el transporte de combustible desde Yumbo, Valle del Cauca, hasta Chachagüí, pese a que las decisiones del Consejo de Estado ordenan mantener el subsidio desde el puerto de Tumaco, con cobertura hasta Pasto y las zonas 1, 2 y 3 del departamento.

Otro de los cuestionamientos es la capacidad de la planta de Petronar. La comunicación de la Dirección de Hidrocarburos del 11 de noviembre reconoce que no cuenta con suficiente disponibilidad de combustible para atender la demanda de los municipios que serían asignados a ese punto de abastecimiento.



La organización también cuestiona que el cambio se haya establecido mediante una circular, pues considera que este documento no puede modificar las condiciones fijadas en resoluciones y normas vigentes. Además, advierte que se estarían imponiendo obligaciones y fechas sin el procedimiento administrativo correspondiente.

La denuncia también apunta a una posible asignación irregular de recursos por compensación de transporte, es decir, dinero destinado a cubrir los costos de trasladar el combustible en la ruta Yumbo-Chachagüí, que, según la Veeduría, no estaría autorizada para este beneficio.

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Por estos hechos, la organización pedirá investigar las actuaciones de la Dirección de Hidrocarburos y del funcionario Héctor Moreno, encargado del área de downstream, que comprende las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles.

La Red de Veedurías considera que estas decisiones podrían desconocer las órdenes judiciales y comprometer recursos públicos destinados al subsidio de combustibles en Nariño.

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La denuncia busca que las autoridades establezcan si hubo irregularidades en la modificación del abastecimiento y si el nuevo esquema tiene respaldo legal, antes de su entrada en funcionamiento, prevista para el primero de diciembre.