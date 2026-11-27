En el marco del inicio de las conversaciones en la Comisión de Concertación Salarial para definir el incremento del salario mínimo, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, habló en Meridiano Blu y encendió las alarmas sobre el impacto de los aumentos previos en el mercado laboral y la urgencia de adoptar decisiones económicas responsables.

Caída de empleos formales y aumento de la informalidad

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De acuerdo con los datos presentados por el Dane, la cantidad de colombianos que ganaban un salario mínimo sufrió un drástico descenso en el último año, pasando de 2.3 millones a solo 1.1 millones de trabajadores. De forma paralela, la población que percibe ingresos por debajo del salario mínimo aumentó de 11.4 millones a 12.6 millones de personas.

Bedoya atribuyó esta pérdida de empleos formales al incremento decretado anteriormente, señalando que afectó de manera severa la empleabilidad en el país.



"Lo que le puedo decir es que hoy el Dane entregó una cifra absolutamente preocupante. Esa decisión populista que tomó el gobierno anterior, con el 23% del salario mínimo, hizo incrementar a 12.6 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo y la población que se beneficiaba de ese salario mínimo prácticamente cayó en la mitad", afirmó el dirigente gremial.

Un incremento atado a la inflación y alejado del doble dígito

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Frente al debate actual, el líder gremial subrayó que la propuesta de ajuste salarial debe mantenerse estrictamente ligada al comportamiento de la inflación, estimada entre el 6% y el 6.1%, y a la cifra de productividad reportada por el Dane, la cual se ubicó en 0.15%.

Al ser indagado sobre la posibilidad de fijar un alza de dos dígitos, Bedoya descartó rotundamente esa opción para no comprometer la viabilidad del sector productivo ni del mercado de trabajo.

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"Si terminamos el año con una inflación del 6% o del 6.1%, esta cifra no puede aproximarse para nada al doble dígito si se quiere actuar de manera responsable con el mercado laboral y con el sector productivo", sentenció el presidente de la SAC.

Exigencia de realismo y ajuste económico

El representante de la SAC hizo un llamado a las centrales obreras y al Gobierno nacional para abordar la negociación con cautela, teniendo en cuenta la coyuntura del sector agropecuario y la situación fiscal.

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"Aquí lo que tiene que primar es la responsabilidad en todos los integrantes de la comisión. A todos nos toca apretarnos el cinturón", concluyó Bedoya, enfatizando en que el objetivo prioritario debe ser alcanzar un consenso responsable que preserve el empleo en el país.

Escuche la entrevista aquí: