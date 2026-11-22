La negociación del salario mínimo para 2027 comenzará oficialmente el próximo 26 de noviembre, cuando se instale la mesa de concertación y se conozcan las cifras de inflación y productividad que servirán como base para definir el porcentaje de incremento.

En medio de las primeras propuestas de sindicatos y empresarios, desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) advirtieron sobre las consecuencias que podría tener un aumento elevado para la sostenibilidad de los negocios y la generación de empleo formal.

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María Elena Ospina, presidenta de Acopi, cuestionó la propuesta de algunos sectores sindicales, entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que han planteado un incremento del 38 % para el próximo año. Según explicó, esa cifra no cuenta con fundamentos técnicos que permitan respaldarla.

"Sacar una cifra del 38 % pues es algo absurdo desde todo punto de vista porque no tiene nada técnico que la sustente", afirmó la dirigente gremial durante una entrevista con Blu Radio.



Ospina señaló que la inflación será uno de los principales puntos de partida de la discusión. De acuerdo con las cifras mencionadas durante la conversación, este indicador se ubicaba en 6,3 %, aunque podría presentar variaciones antes de que comience formalmente la negociación. También destacó que la situación fiscal del país deberá tenerse en cuenta al momento de establecer el ajuste salarial.

salario mínimo Foto: Unplash - Blu Radio

El impacto del aumento del mínimo en las mipymes

La presidenta de Acopi explicó que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un papel determinante en la economía colombiana, pues representan el 99,5 % del tejido empresarial y generan aproximadamente el 80 % del empleo formal del país.

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Por esta razón, insistió en que la discusión no puede centrarse únicamente en el beneficio inmediato para los trabajadores, sino también en la capacidad de las empresas para asumir los costos laborales sin poner en riesgo su funcionamiento.

"Necesitamos empresas sostenibles para poder sostener el empleo", manifestó Ospina, quien advirtió que las dificultades financieras y de flujo de caja pueden llevar a los negocios a reducir sus plantas de personal.

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A esta situación se suma, según la dirigente, la carga tributaria que deben asumir las mipymes en los niveles nacional, regional y local. Ospina aseguró que estos compromisos pueden representar cerca del 70 % de las utilidades de las empresas, lo que limita su margen de maniobra.

Finalmente, advirtió que un incremento salarial que no tenga en cuenta la realidad financiera de estos negocios, junto con los costos tributarios y laborales, podría profundizar la informalidad empresarial y laboral.

La dirigente gremial señaló que el reto de la negociación para 2027 será encontrar un incremento que beneficie a los trabajadores, pero que también permita mantener la sostenibilidad de las empresas que generan empleo formal en Colombia.