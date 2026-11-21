La negociación del salario mínimo de 2027 deberá partir de los datos de inflación y productividad, y no de propuestas anticipadas de incremento, pidió Luz Estela Murgas, presidenta de la ANDI, al referirse al inicio de la mesa de concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores. La dirigente gremial advirtió que un aumento por encima de los indicadores económicos podría afectar el empleo, la informalidad y los costos de las empresas.

En entrevista, Murgas sostuvo que la discusión debe tener en cuenta los efectos del incremento de 23,78 % decretado para este año y las condiciones fiscales que enfrenta el país. La mesa tripartita estableció un cronograma que se extenderá hasta el 15 de diciembre para buscar un acuerdo, con plazo adicional hasta el 30 de diciembre en caso de no lograr consenso.

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“Esta conversación tiene que partir y acabar en esos indicadores fundamentales para poder determinar cuál es el número”, afirmó.

¿Qué propone la ANDI para negociar el salario mínimo de 2027?

La presidenta de la ANDI insistió en que todavía no es momento de fijar porcentajes, pues falta conocer los datos oficiales de productividad y la inflación con corte a noviembre. Para el gremio empresarial, estos indicadores deben ser la base de la negociación.

“Yo creo que todavía no podemos estar hablando de números cuando no conocemos ni la inflación ni la productividad”, señaló Murgas, al referirse también a la propuesta sindical de aumentar el salario mínimo en 38 %.

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La dirigente agregó que la discusión debe mantenerse dentro de los criterios establecidos para el reajuste y que otros conceptos, como el salario mínimo vital, no deberían determinar el porcentaje que se acuerde en la mesa.

Luz Stella Murgas durante su participación en un encuentro empresarial. Fue designada como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Foto: X @luzstellamurgas.

¿Qué efectos tuvo el aumento del salario mínimo de 2026?

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Murgas pidió revisar las consecuencias del incremento decretado el año pasado, que, según citó, tuvo un impacto de dos puntos porcentuales en la inflación, de acuerdo con un informe del Banco de la República.

La presidenta de la ANDI mencionó los efectos en servicios públicos, transporte, combustibles, pensiones y gasto estatal. También advirtió que aumentos que superen los indicadores económicos pueden elevar los costos de nómina y afectar la contratación. “Mejores salarios y competitividad son parte de un mismo objetivo, no son dos visiones distintas”, sostuvo.

¿Por qué los empresarios piden prudencia con el incremento?

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La dirigente gremial señaló que Colombia también enfrenta una discusión sobre ajuste fiscal y reducción del gasto público, por lo que considera necesario evitar decisiones que aumenten las presiones sobre las finanzas estatales y las empresas.

“Una conversación muy responsable” es, según Murgas, la que debe orientar el proceso para mejorar los ingresos de los trabajadores sin comprometer la generación de empleo ni aumentar la informalidad.

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La presidenta de la ANDI concluyó que el crecimiento económico sostenible requiere competitividad y que los costos laborales deben guardar relación con las condiciones económicas del país.