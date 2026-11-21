El Sinuano Día es uno de los juegos de chance más reconocidos de la región Caribe colombiana. Cada jornada, los participantes pueden elegir diferentes combinaciones numéricas y consultar los resultados para comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Resultado del Sinuano Día hoy, 21 de noviembre de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 21 de noviembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

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¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. Después de finalizar la jornada, los apostadores pueden consultar el resultado y verificar si sus números coinciden con la combinación ganadora.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

Para participar, los jugadores deben seleccionar un número de una a cuatro cifras y escoger la modalidad de apuesta. Estas son las opciones disponibles:



Cuatro cifras directo: el número debe coincidir exactamente con el resultado y conservar el mismo orden.

el número debe coincidir exactamente con el resultado y conservar el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden en el que aparezcan.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, aunque estén organizadas de manera diferente.

permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, aunque estén organizadas de manera diferente. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. Una cifra o uña: el participante gana si coincide el último dígito del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor mínimo para participar es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000. Cada apostador puede elegir cuánto desea invertir dentro de ese rango, según la modalidad seleccionada.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, además de su documento de identidad original y una copia legible.

Los requisitos adicionales varían según el monto obtenido:

