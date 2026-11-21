Este sábado 21 de noviembre se realiza el Sorteo Extraordinario, una alianza histórica entre el Extra de la Lotería de Medellín y la Lotería de Bogotá, que pone en juego un Premio Mayor de 25.000 millones de pesos. La jornada representa una nueva oportunidad para los apostadores que esperan convertirse en ganadores y cambiar su situación económica con alguno de los premios disponibles.

Además del premio principal, el sorteo contempla otras recompensas de importantes cuantías. Entre ellas se encuentra un Súper Seco de 1.000 millones de pesos, así como la posibilidad de ganar una camioneta. La oferta de premios busca atraer a los participantes que se suman a esta edición extraordinaria de las dos reconocidas loterías colombianas.



Sorteo EXTRA de Medellín y Bogotá EN VIVO

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Premios adicionales

Otra de las alternativas que ofrece esta jornada es el Raspa y Listo, una modalidad que permite acceder a bonos y premios al instante. De esta manera, los participantes cuentan con diferentes oportunidades de resultar favorecidos, más allá de la posibilidad de obtener el Premio Mayor o alguno de los premios secos.

Los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería de Medellín y Bogotá son esperados por quienes adquirieron sus billetes para este sábado 21 de noviembre. Una vez se conozcan los números ganadores, los apostadores podrán comparar la información con sus tiquetes y verificar si obtuvieron alguna de las recompensas anunciadas.



Para conocer los resultados del premio extra de la Lotería de Medellín y Bogotá, se recomienda reconfirmarlos con los canales oficiales de las entidades organizadoras y revisar cuidadosamente los números y las series correspondientes. Así podrán confirmar si fueron ganadores de los 25.000 millones de pesos, el Súper Seco, la camioneta o alguno de los premios instantáneos de Raspa y Listo.