La Lotería del Cauca realizó el sábado 21 de noviembre de 2026 su sorteo número 2638, en el que sorteó un Premio Mayor de 8.000 millones de pesos. El número ganador de esta importante recompensa fue el en minutos de la serie 102.

El sorteo se llevó a cabo a las 11:00 de la noche, en el horario habitual de la entidad. Tras conocerse los resultados, los apostadores pueden revisar sus billetes y comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.



Lotería del Cauca EN VIVO sorteo

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¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Las personas interesadas en participar en los sorteos de la Lotería del Cauca pueden adquirir sus billetes a través de la amplia red de distribuidores autorizados que tiene la entidad en diferentes regiones del país. Su plan de premios incluye el Premio Mayor de 8.000 millones de pesos, premios secos, recompensas Extra Chance Patojos de 6 millones de pesos y múltiples aproximaciones, que representan otras posibilidades de ganar.

Los jugadores también pueden consultar los puntos de venta habilitados y conocer las condiciones de participación mediante los canales oficiales de la Lotería del Cauca. Es importante conservar el billete y verificar que sus datos estén completos para facilitar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?

El procedimiento para reclamar un premio depende de la cantidad obtenida. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero de confianza, mientras que los premios secos deben reclamarse ante un distribuidor autorizado. Para premios superiores a 2.360.000 pesos, se aplica una retención en la fuente del 20 % y el ganador debe presentar documentos como el Registro Único Tributario (RUT) y la cédula de ciudadanía.



En caso de resultar ganador del Premio Mayor, el beneficiario debe dirigirse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete premiado, el RUT, la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria. Estos documentos permiten que la entidad adelante el proceso de verificación y gestione el pago correspondiente.