¡Llegó el momento de conocer si tuvo suerte con los números que eligió! Este sábado 21 de noviembre de 2026 se realizó el sorteo número 2.738 de Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar más populares de Colombia. Durante la transmisión oficial se dieron a conocer las combinaciones ganadoras de ambas modalidades y los premios correspondientes a los participantes que acertaron sus apuestas. Los jugadores pueden consultar los resultados y comparar los números seleccionados con sus tiquetes para verificar si obtuvieron alguno de los premios.



Combinación ganadora del Baloto

Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional: (en minutos)



Números de la suerte:

Súper Balota (SB):

Combinación ganadora de Revancha

Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado: (en minutos)



Números de la suerte:

Súper Balota (SB):

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, los apostadores deben seleccionar cinco números diferentes entre el 1 y el 43, sin repetir, y escoger una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación les permite competir por los premios acumulados que ofrece el juego en cada sorteo.

Quienes deseen participar también en Revancha pueden utilizar los mismos números elegidos para Baloto. Esta modalidad requiere un pago adicional de $3.000, IVA incluido, que les permite competir por otro acumulado multimillonario. Sin embargo, es importante tener presente que para jugar Revancha primero se debe realizar una apuesta en Baloto.