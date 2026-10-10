Extra de la Lotería de Medellín: resultados del sábado 10 de octubre de 2026

Este sábado, 10 de octubre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Extra de la Lotería de Medellín, uno de los más esperados del año por la magnitud de sus premios. En esta edición, el sorteo entregó un impresionante Premio Mayor de 25.000 millones de pesos.

Resultados Extra de la Lotería de Medellín hoy

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Número ganador del Extra de la Lotería de Medellín de hoy, sábado 10 de octubre de 2025 es el: XXXX de la serie XXX. (en minutos)

Además del Premio Mayor, el sorteo extraordinario también ofreció atractivos premios adicionales.



Ganadores de los secos de la Lotería de Medellín

A continuación, se presentan los resultados de los secos obtenidos en este sorteo. Se recomienda revisar cuidadosamente el billete para verificar si corresponde a alguno de los números ganadores:

(a espera del sorteo)

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Los interesados pueden ver el sorteo EN VIVO y completo a través del siguiente video: