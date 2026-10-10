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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Extra de la Lotería de Medellín: resultados del sábado 10 de octubre de 2026

Extra de la Lotería de Medellín: resultados del sábado 10 de octubre de 2026

Estos son los resultados del Extra de la Lotería de Medellín de este sábado 10 de octubre de 2025, revise bien su boleto.

Extra de la Lotería de Medellín.jpg
Extra de la Lotería de Medellín.
Foto: archivo, Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

Este sábado, 10 de octubre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Extra de la Lotería de Medellín, uno de los más esperados del año por la magnitud de sus premios. En esta edición, el sorteo entregó un impresionante Premio Mayor de 25.000 millones de pesos.

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Número ganador del Extra de la Lotería de Medellín de hoy, sábado 10 de octubre de 2025 es el: XXXX de la serie XXX. (en minutos)

Además del Premio Mayor, el sorteo extraordinario también ofreció atractivos premios adicionales.

Ganadores de los secos de la Lotería de Medellín

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A continuación, se presentan los resultados de los secos obtenidos en este sorteo. Se recomienda revisar cuidadosamente el billete para verificar si corresponde a alguno de los números ganadores:
(a espera del sorteo)

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Los interesados pueden ver el sorteo EN VIVO y completo a través del siguiente video:

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