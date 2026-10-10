Resultado de Caribeña Noche hoy sorteo sábado 10 de octubre de 2026

Los resultados de Caribeña Noche son consultados por jugadores de distintas regiones de Colombia, especialmente de la Costa Caribe. Este sábado 10 de octubre de 2026 se realizará un nuevo sorteo y los participantes podrán revisar aquí las cifras ganadoras.

Resultado Caribeña Noche hoy, sábado 10 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los participantes deben comparar las cifras oficiales con las registradas en su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. Por eso, el resultado de este sábado 10 de octubre se conocerá después de esa hora.

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¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

El valor de las apuestas depende de la modalidad seleccionada. Los jugadores pueden participar desde $500 hasta $10.000 por apuesta, según las opciones disponibles.

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Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

Caribeña Noche ofrece distintas alternativas para participar en cada sorteo. Los jugadores pueden escoger la cantidad de cifras y la modalidad que prefieran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.

permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones. Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.

se eligen las tres últimas cifras del número ganador. Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.

se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.

se juega con las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.

La quinta balota sigue ampliando las posibilidades de ganar

Desde 2025, Caribeña Noche cuenta con una quinta cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta alternativa se suma a las modalidades disponibles y puede representar una posibilidad adicional de premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

Los ganadores deben presentar los documentos requeridos para solicitar el pago. Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido:



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT:

También se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT:

Se requiere un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT:

Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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Caribeña Noche está disponible en puntos de venta autorizados en diferentes regiones de Colombia. Allí los participantes pueden seleccionar el número y la modalidad con la que desean participar en el sorteo.