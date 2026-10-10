Resultado de Sinuano Noche hoy sorteo sábado 10 de octubre de 2026

Los resultados del Sinuano Noche son consultados diariamente por jugadores de distintas regiones de Colombia, especialmente de la Costa Caribe, donde este chance tiene una amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 10 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los jugadores pueden comparar las cifras oficiales con las registradas en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sus sorteos todos los días a las 10:30 p. m.. Los resultados se consultan después de que se lleva a cabo el sorteo.

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¿Cuánto cuesta jugar Sinuano Noche?

Las apuestas del Sinuano Noche tienen valores desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada por el participante.

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Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece distintas alternativas para participar en cada sorteo. Los jugadores pueden escoger la cantidad de cifras y la forma en que desean realizar su apuesta:



Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.

permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones. Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.

se eligen las tres últimas cifras del número ganador. Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.

se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.

se juega con las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

Desde 2025, el Sinuano cuenta con una quinta cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta opción se suma a las modalidades disponibles y puede representar una posibilidad adicional de premio, según las condiciones establecidas para la apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Si el número jugado coincide con alguna de las modalidades premiadas, el ganador debe presentar los documentos requeridos para solicitar el pago. Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT:

También debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT:

Se requiere un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT:

Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.