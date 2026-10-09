Resultado de Sinuano Noche hoy sorteo viernes 9 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de chance más populares de Colombia. Cada día, los participantes consultan los resultados del sorteo para comprobar si acertaron el número ganador en alguna de las modalidades de apuesta disponibles.

Número ganador del Sinuano Noche del 9 de octubre de 2026

El sorteo del Sinuano Noche del viernes 9 de octubre de 2026 dejó como resultado el número XXXX, con quinta balota X.

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Estas son las cifras que deben tener en cuenta los jugadores al verificar sus apuestas:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los resultados pueden verificarse en los canales oficiales y puntos de venta autorizados del juego. Allí también se puede consultar la información sobre las condiciones para reclamar los premios.

¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña al resultado principal del Sinuano Noche. Esta modalidad, incorporada en 2025, amplió las posibilidades de ganar, de acuerdo con el tipo de apuesta realizada.



Por eso, además de revisar el número ganador, los participantes deben consultar la quinta balota para determinar si su jugada coincide con las condiciones de premiación.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sorteos todos los días y sus resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m. A partir de ese momento, los jugadores pueden consultar las cifras correspondientes a la jornada.

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El valor de las apuestas depende de la modalidad seleccionada y puede oscilar entre $500 y $25.000.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece diferentes alternativas, según la cantidad de cifras que se desee acertar y el orden en que deben aparecer en el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: consiste en acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

consiste en acertar las cuatro cifras, sin importar su orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

El procedimiento para cobrar un premio depende de su valor. Para realizar el trámite, los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador autorizado.

Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Para los premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar la documentación básica requerida.

En el caso de premios de entre 48 y 181 UVT, también es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Para premios superiores a 182 UVT, se solicitan los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días.

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Los participantes pueden consultar diariamente los resultados del Sinuano Noche para verificar el número ganador, sus últimas cifras y la quinta balota. Antes de reclamar un premio, es recomendable confirmar los requisitos y condiciones vigentes con el operador autorizado.