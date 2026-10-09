Dictamen sobre el caso Blanca Pardo, ¿qué falta por conocer? Preocupantes cifras de Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal entregará la próxima semana a la Fiscalía General de la Nación el informe definitivo sobre la muerte de Blanca Pardo, la mujer de 72 años asesinada en Santa Bárbara, Nariño, cuyo caso se ha convertido en símbolo de la violencia contra los adultos mayores en Colombia. Así lo anunció el director de la entidad, Ariel Cortés, en entrevista con Mañanas Blu.

Aún no se ha confirmado si hubo abuso sexual. El director explicó que el dictamen pericial preliminar ya fue enviado al ente acusador, pero que el cierre del informe final depende de estudios adicionales que se están procesando fuera de la regional de Cali.

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Dictamen sobre el caso Blanca Pardo: qué falta por conocer

Cortés indicó que el cuerpo llegó al Instituto el 31 de agosto, que se practicó la autopsia y que se elaboró un dictamen preliminar. El informe definitivo se retrasó por una limitación operativa: la sede de la Regional Suroccidente, en Cali, quedó sin capacidad de laboratorio tras el terremoto.

“En este momento no podemos hacer nada de toxicología, nada de estupefacientes, nada de biología, absolutamente nada de laboratorio en Cali”, afirmó el director. Por eso, las muestras fueron remitidas a otra ciudad del país, donde se analizan.



Con ese resultado, Medicina Legal espera cerrar el informe y entregarlo a la Fiscalía la semana próxima. Cortés recordó que, una vez recibido, corresponde al ente acusador decidir cómo avanzar en el proceso, pues esa es su competencia.

Cifras de Medicina Legal sobre adultos mayores

El director presentó una comparación entre enero y julio de 2025 y el mismo periodo de 2026. Según sus datos, los casos registrados entre personas mayores de 60 años pasaron de 2.874 a 3.172. Los homicidios, en cambio, bajaron de 409 a 397.

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Según explicó, lo que impulsa la mortalidad, que la entidad denomina “lesiones fatales”, son los eventos de transporte y las muertes accidentales, no los homicidios.

Violencia sexual contra adultos mayores: se mantiene estable

Sobre los presuntos delitos sexuales, que Medicina Legal registra dentro de las lesiones no fatales, Cortés señaló que el 80 % de las víctimas son mujeres y el 20 % hombres, una proporción que se ha mantenido entre 2025 y 2026.

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En cuanto al volumen de casos, precisó que fueron 138 en 2024 y 139 en 2025, es decir, una cifra prácticamente estable. El director corrigió durante la entrevista el año de referencia, pues inicialmente habló de 2025 y 2026.

Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia concentran los casos

Las zonas donde se presenta con mayor frecuencia esta violencia son Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. El director precisó que el fenómeno se da sobre todo en las capitales: Bogotá, Cali y Medellín, y que afecta en particular a mayores de 70 años.

Durante el programa se mencionaron además otros casos recientes: uno en San Vicente de Chucurí, en Santander, y otro en La Unión, Antioquia, ambos referidos por el periodista como similares al de doña Blanca.

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Una pregunta sin respuesta: por qué ocurre

Ante la pregunta de los periodistas sobre qué motiva a un agresor a abusar de una persona mayor, el director reconoció que no tiene una explicación. “Pues yo realmente tampoco lo entiendo”, respondió.

Cortés sostuvo que la situación es comparable con la de los menores de edad. Según indicó, cada año unos 16.000 menores de 17 años son víctimas de violencia sexual, una cifra que calificó como aún más preocupante.

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Agregó que el Instituto podría investigar el fenómeno a través de su subdirección de investigación científica, con base en los casos que maneja. “Es algún fenómeno que tendremos que estudiar”, dijo.

Qué sigue

Con el dictamen definitivo en manos de la Fiscalía, se espera que el ente acusador defina los pasos siguientes en la investigación del asesinato de Blanca Pardo. El caso, junto con los de San Vicente de Chucurí y La Unión, mantiene la atención sobre la protección de los adultos mayores.