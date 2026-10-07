Desgarrador relato de Jenny Pardo, hija de Blanca Pardo, víctima de abuso sexual en Nariño

El caso de Blanca Pardo, una mujer de la tercera edad víctima de abuso sexual, generó consternación. Su hija, Jenny Pardo, relató los momentos de angustia que vivió la familia tras conocer lo ocurrido.

En entrevista, Jenny Pardo recordó que su madre había vivido toda su vida en una vereda y que, pese a su edad, mantenía una vida activa e independiente. “No le gustaba estar quieta; le gustaba estar haciendo cosas”, contó.

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Según explicó, Blanca Pardo acostumbraba elaborar quesos para vender en su vivienda. Sus hijos le pedían que descansara y que no asumiera más labores, pero ella insistía en mantenerse activa porque, según sus palabras, no quería “sentirse inútil”.

La hija también recordó que Blanca había sufrido recientemente un accidente en Pasto, donde una motocicleta la golpeó y le ocasionó una fractura en uno de sus brazos. A pesar de las recomendaciones de reposo, la mujer insistió en regresar a su casa.



“Ella decía: ‘Estoy aburrida, me quiero ir para la casa. No me gusta estarme quieta’”, relató Jenny, quien destacó que la familia mantenía comunicación permanente con Blanca y estaba pendiente de sus necesidades.

El día de los hechos, Blanca salió como acostumbraba hacia un terreno cercano. De acuerdo con el testimonio de su hija, un vecino la vio alrededor de las 8:30 de la mañana mientras caminaba hacia el potrero con una ruana y un machete.

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Horas después, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, una de sus hijas regresó a la vivienda y se encontró con que Blanca no estaba. Tras preguntar a un vecino, conoció que la mujer había salido varias horas antes hacia el terreno.

La familia inicialmente pensó que podía haberse caído, golpeado o rodado en algún lugar del terreno. Sin embargo, la búsqueda terminó en una escena que Jenny Pardo describió como devastadora: su madre fue encontrada desnuda y en muy malas condiciones.

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“Estaba muy... desvariaba, decía muchas cosas. Solo decía: ‘No quiero, no quiero’”, relató Jenny al recordar las palabras que su madre repetía cuando fue encontrada.

La situación obligó a solicitar asistencia médica. La familia pidió una ambulancia al municipio de Belén, pero, según Jenny, no recibieron el servicio y finalmente otros vecinos solicitaron una ambulancia de San Bernardo.

“La ambulancia de San Bernardo llegó en cuanto pudo, porque siempre es un trayecto de aproximadamente 45 minutos”, explicó la hija de Blanca Pardo sobre el traslado de emergencia.

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La mujer fue llevada posteriormente al centro de salud de San Bernardo, donde los trabajadores médicos intentaron estabilizarla. Según el relato de Jenny, allí la familia recibió la confirmación de que Blanca había sido víctima de abuso sexual.

“Los enfermeros revisan a mi mamá y nos dan la noticia de que mi mamá fue abusada sexualmente”, aseguró Jenny Pardo, al describir uno de los momentos más dolorosos para sus familiares.

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La hija agregó que el estado de salud de Blanca era delicado y que los profesionales tuvieron dificultades para estabilizarla. “El cuerpo de ella estaba muy frío y casi no lograban sacarle sangre”, señaló.