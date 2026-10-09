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Turbulencia obligó a desviar vuelo Avianca en ruta Medellín - Nueva York: hay 9 personas afectadas

La aeronave aterrizó de manera segura en Miami, donde los pasajeros y tripulantes afectados recibieron atención médica.

Aerolínea Avianca
Aerolínea Avianca
Foto: AFP / referencia
Por: Felipe García
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un vuelo de Avianca que cubría la ruta entre Medellín y Nueva York tuvo que ser desviado al Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, luego de enfrentar una fuerte turbulencia imprevista durante el trayecto.

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De acuerdo con la información entregada por la propia aerolínea, se trata del vuelo AV042 que aterrizó de manera segura en Miami como medida preventiva y en cumplimiento de los protocolos de seguridad.

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La turbulencia y el movimiento que generó en la aeronave dejó nueve personas afectadas, tres de ellos miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros. Tras el aterrizaje, el equipo de Avianca y los servicios médicos del aeropuerto activaron los protocolos de atención para brindarles asistencia inmediata.

Entre tanto, la aerolínea informó que dispuso las medidas necesarias para garantizar que los demás pasajeros puedan continuar su itinerario hacia Nueva York, con acompañamiento durante el proceso.

Avianca aseguró que mantiene contacto con los pasajeros y tripulantes involucrados y que continúa atendiendo la situación. La compañía reiteró que la seguridad de sus pasajeros y colaboradores es una prioridad en sus operaciones.

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