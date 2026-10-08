EE. UU. acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores de conspiración para cometer torturas

La Justicia de Estados Unidos acusó este jueves al depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas. La Fiscalía estadounidense presentó la nueva imputación, según consta en el expediente judicial, el mismo día en que está prevista una audiencia sobre la solicitud de arresto domiciliario de Flores.

Qué sostiene la Fiscalía: una estrategia de "represión y torturas"

De acuerdo con el escrito de acusación, Maduro y Flores llevaron a cabo una estrategia de "represión y torturas" con el fin de mantenerse en el poder. El documento describe presuntas torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses.

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El texto detalla prácticas como presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares de los detenidos. Según la acusación, "los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses" aumentaban a medida que crecía la retórica de Washington contra Caracas.

El caso de la "víctima 7"

Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses incluidos en la imputación está identificado como "víctima 7". Según el documento, esta persona sufrió torturas tras ser "acusada falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro".



Los tres casos de ciudadanos estadounidenses se remontan a 2022 y se extienden hasta enero de 2026. En ese mes, fuerzas de EE. UU. arrestaron al entonces líder venezolano en el palacio presidencial de Caracas.

Nicolás Maduro comparece ante la justicia de Estados Unidos en Nueva York Foto: X @info7mty

Los cargos que ya enfrentaban en Nueva York

La nueva imputación se suma a los cargos que ambos ya afrontan ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, y posesión y conspiración para poseer armas destructoras.

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Narcoterrorismo: el cargo se extiende a Cilia Flores

La Fiscalía también extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo, que hasta ahora solo pesaba contra Maduro. Con este cambio, la acusación atribuye a ambos conspiración para distribuir cocaína con la intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.

En el escrito, la Fiscalía alega que los acusados "se unieron, conspiraron, confabularon y acordaron, de forma intencionada y a sabiendas, entre sí y con otras personas", infringir el artículo 960a del título 21 del Código de los Estados Unidos, que castiga el narcoterrorismo.

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La captura y el proceso penal en Estados Unidos

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas. Posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde afrontan un proceso penal por presuntamente haber utilizado sus posiciones de poder para facilitar el tráfico de cocaína.

Audiencia sobre el arresto domiciliario de Cilia Flores

Al margen de la nueva acusación, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, convocó este jueves una audiencia para estudiar la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.

Los argumentos de la defensa

Los abogados de la exprimera dama de Venezuela alegan que sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión. Según la defensa, Flores comparte unidad con más de 40 reclusas, un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.

Resumen de los cargos