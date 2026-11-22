Una cámara de seguridad registró el momento en que una niña de ocho años sufrió un accidente en una zona residencial de Turquía, al caer desde un muro de contención de aproximadamente ocho metros de altura. La menor se encontraba jugando a la gallinita ciega con un grupo de amigas cuando perdió chocó contra las rejas y terminó cayendo al terreno situado debajo de la estructura.

La grabación muestra cómo la pequeña, que tenía una prenda cubriéndole la cabeza para no ver a sus compañeras, se desplazó hasta la zona del muro y terminó precipitándose.

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Durante la caída, la niña impactó contra una planta ubicada en la parte inferior de la estructura, antes de llegar al suelo. La vegetación habría amortiguado parcialmente el golpe, en un accidente que pudo tener consecuencias mucho más graves.

¿Cómo cayó la niña desde ocho metros mientras jugaba?

Las cuatro menores participaban en una partida de gallinita ciega en las inmediaciones de una zona residencial. En medio de la actividad, la niña avanzó sin poder ver lo que había a su alrededor y chocó contra una baranda metálica instalada junto al muro de contención.

El impacto hizo que perdiera el equilibrio y cayera desde una altura aproximada de ocho metros. El momento quedó registrado por una cámara de vigilancia instalada en uno de los edificios cercanos, cuyo video posteriormente circuló en redes sociales.

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La grabación permite observar la caída y la reacción ante el accidente, que ocurrió mientras las niñas realizaban una actividad recreativa en el sector.

¿Cuál es el estado de salud de la menor que cayó en Turquía?

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De acuerdo a los reportes locales, tras el accidente, la pequeña recibió asistencia y fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendida por las lesiones sufridas.

La presencia de las matas debajo del muro ayudaron a contener la caída, pues pues recibieron parte del impacto durante el descenso de la menor antes de que llegara al suelo.

🇹🇷 | En Turquía, una niña cae 8 metros sobre una barandilla mientras jugaba a la paralizada y sobrevive al aterrizar en una zona verde. pic.twitter.com/U1La3inZCV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 22, 2026