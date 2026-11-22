Un presunto triángulo amoroso desató una violenta pelea callejera en México, luego de que dos hombres descubrieran que, al parecer, mantenían una relación sentimental con la misma mujer sin saberlo. El enfrentamiento quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, donde generó todo tipo de reacciones.

En las imágenes, grabadas por testigos desde viviendas cercanas, se observa cómo los involucrados pasan de los reclamos a las agresiones físicas, con lanzamiento de piedras e incluso amenazas con un arma blanca.

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En uno de los momentos más tensos de la grabación, uno de los hombres intenta abandonar el lugar a bordo de su motocicleta. Sin embargo, su rival le lanzó una piedra que impactó directamente contra el casco, aparentemente con la intención de hacerlo caer e impedir que escape.

La agresión provoca que el motociclista detenga su marcha, descienda del vehículo y saque un machete que llevaba consigo. Acto seguido, comenzó a amenazar e intentar atacar al otro hombre.



En medio del enfrentamiento también aparece una mujer, señalada en redes sociales como la presunta protagonista del triángulo amoroso. La mujer intervino para sujetar y alejar del lugar al hombre que habría lanzado la piedra, evitando que la confrontación escalara aún más.

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¿Por qué comenzó la pelea?

Según las versiones difundidas por usuarios en redes sociales, el enfrentamiento habría comenzado cuando los dos hombres descubrieron que presuntamente sostenían relaciones sentimentales paralelas con la misma mujer. Al enterarse de la supuesta infidelidad, se habrían enfrentado en plena vía pública.