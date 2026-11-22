El hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa de basura en California llevó a las autoridades a resolver un caso de asesinato que permaneció sin identificar durante cuatro años. La investigación permitió establecer que la víctima era Paul Wesley Fitzmaurice Jr., un hombre de 73 años, cuya muerte habría sido ocultada por su esposa y su hija, quienes fueron detenidas en noviembre de 2026.

El caso comenzó el 28 de septiembre de 2022, cuando una residente que paseaba a su perro encontró restos humanos en el área de Todd Valley, en Foresthill, al norte de California. La Oficina del Sheriff del Condado de Placer recibió el reporte y, debido al estado en que se encontraba la cabeza, inicialmente no logró establecer la identidad de la víctima.

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Los investigadores adelantaron análisis forenses y enviaron los restos a la Universidad Estatal de California, en Chico. Posteriormente, recurrieron a pruebas de ADN y genealogía genética para reconstruir los vínculos familiares y determinar quién era el hombre.

¿Cómo identificaron al hombre encontrado en una bolsa de basura?

En enero de 2024, el ADN fue incorporado a un proceso de análisis genético que permitió encontrar posibles familiares de la víctima. Los detectives contactaron a parientes lejanos y obtuvieron muestras que ayudaron a confirmar que se trataba de Paul Wesley Fitzmaurice Jr.

Durante las pesquisas, las autoridades establecieron que el hombre vivía en Citrus Heights, en la misma casa que su esposa y su hija, antes de su muerte. Sin embargo, nunca había sido reportado como desaparecido.

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Los investigadores también descubrieron que las dos mujeres habrían mantenido ante familiares y amigos la versión de que Paul seguía con vida, aunque ya había sido asesinado.

Madre e hija, presuntas asesinas de hombre Oficina del Sheriff del Condado de Placer

¿De qué acusan a la esposa y a la hija de Paul Fitzmaurice?

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El martes 17 de noviembre de 2026, detectives ejecutaron una orden de registro en la vivienda familiar y detuvieron a Georgia 'Gwenn' Fitzmaurice, de 75 años, y Mary Fitzmaurice, de 45.

La hija fue acusada de asesinar a su padre y quedó ingresada en la cárcel de South Placer. Su madre, por su parte, enfrenta cargos por presunta complicidad en el crimen y por ayudar a deshacerse de los restos de Paul.

El sheriff Wayne Woo señaló que, según la investigación, ambas habrían sostenido que Paul tenía problemas de consumo de sustancias, se había aislado y desaparecía durante días, pero que regresaba a la casa periódicamente.

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Además, las autoridades indicaron que las mujeres habrían seguido cobrando los beneficios del Seguro Social y la pensión de Paul. La investigación continúa y las autoridades no han revelado qué habría motivado el asesinato.