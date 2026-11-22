Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a dos personas durante el embarque de un avión en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Washington, en un procedimiento que terminó entre gritos, forcejeos y escenas de tensión frente a otros pasajeros. La intervención ocurrió el sábado 21 de noviembre y retrasó un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.

Videos difundidos en redes sociales muestran a agentes con el rostro cubierto y prendas sin distintivos mientras someten a una persona y la sacan a la fuerza de la pasarela de embarque. Durante el procedimiento, una mujer gritó que se estaban llevando a su hija y que ella tenía permiso de trabajo, mientras otros viajeros observaban sin entender lo que ocurría.

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ICE confirmó que el operativo tenía como objetivo a Ricardo Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano que, según la agencia, permaneció en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado por su visa. La segunda persona detenida fue identificada como Sofia Hernandez Mejia, también de nacionalidad mexicana.

¿Por qué ICE detuvo a dos personas en el aeropuerto de Seattle?

De acuerdo con el comunicado de ICE, Larrondo Mendoza habría incumplido las condiciones de permanencia en Estados Unidos al superar el plazo permitido por su visa. Durante el mismo procedimiento, los agentes detuvieron a Hernandez Mejia, a quien la agencia señaló de permanecer en el país sin estatus migratorio regular.

ICE afirmó que, durante el enfrentamiento, la segunda mujer arrojó café caliente a los agentes. Por este hecho, podría enfrentar cargos por agresión a un funcionario federal.

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La intervención se produjo en una de las jornadas de mayor movimiento de viajeros previo a la celebración de Acción de Gracias. Los agentes llegaron a la zona de embarque sin que Alaska Airlines tuviera conocimiento previo del operativo, según informó la compañía.

El vuelo 1306, que tenía programada su salida a las 8:10 a. m., registró un retraso. La aerolínea expresó preocupación por lo sucedido y reconoció que la intervención generó angustia entre pasajeros y trabajadores.

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Gobernador de Washington cuestionó el operativo de ICE

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, criticó la actuación de los agentes y cuestionó que realizaran las detenciones con el rostro cubierto y utilizando la fuerza en una zona de embarque.

“El video es horrible y escalofriante”, afirmó durante una rueda de prensa, en la que también pidió un sistema de control migratorio que funcione bajo criterios de respeto y humanidad. Ferguson sostuvo que las tácticas de ICE son contrarias a los valores estadounidenses y pidió abolir la agencia.

I’m outraged by disturbing video of ICE agents forcing a woman to the ground on a jet bridge at SeaTac.



I'm demanding answers from DHS today & I’ll keep fighting to end this sick terror campaign.



Trump answers to a Democratic Congress on January 3rd—there WILL be… https://t.co/EMzzm6rEjF — Senator Patty Murray (@PattyMurray) November 21, 2026

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La senadora Patty Murray también reaccionó al video y exigió explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional. En una publicación en X, aseguró que continuará cuestionando este tipo de procedimientos.

Por su parte, el Puerto de Seattle informó que se comunicará con funcionarios federales para conocer cómo se desarrolló el operativo y establecer si se cumplieron los protocolos. Alaska Airlines también indicó que revisará lo ocurrido y expresó que mantiene su compromiso de tratar a los pasajeros con dignidad y respeto.

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El caso se produce en medio del aumento de detenciones migratorias en aeropuertos estadounidenses, especialmente de personas que excedieron el tiempo autorizado por sus visas.