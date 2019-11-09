Blu Radio Seattle
Seattle
-
¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Hora y canal para ver Seahawks vs. Patriots
El cruce entre Patriots y Seahawks reaviva el recuerdo del Super Bowl XLIX de 2015, una de las finales más polémicas y dramáticas de la NFL.
-
Tragedia en festival de música electrónica Beyond Wonderland: asesinaron a dos personas a tiros
En el festival de música electrónica Beyond Wonderland, en el estado de Washington (EE.UU.), un hombre sacó un arma y asesinó a dos personas en frente de cientos de personas.
-
Trabajador honrado: encontró una millonada en un carrito de mercado y sin dudarlo la devolvió a su dueña
Cuando el joven encontró el sobre con el dinero dentro de un carrito de supermercado en Estados Unidos, salió corriendo detrás de la dueña para entregárselo
-
Ella es Msituni, la jirafa de tres meses con aparatos ortopédicos
La jirafa bebé nació con una malformación en una de sus patas, pero en el zoológico de Seattle le salvaron la vida.
-
Subastan mechones de pelo de Kurt Cobain por más de 14.000 dólares
La subasta incluyó objetos personales usados durante recitales o firmados por Cobain y otros artistas como los Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton y Led Zeppelin.
-
Fredy Montero y una nueva aventura: regresa al Seattle Sounders de la MLS
El delantero dejó Canadá, donde jugaba con el Vancouver de esa misma liga, para volver al club que lo llevó, por primera vez, al fútbol del extranjero.
-
Amazon presenta sistema para pagar con la palma de la mano
Amazon dijo que los datos biométricos estarían "protegidos por múltiples controles de seguridad y que las imágenes de la palma de la mano nunca se almacenan en el dispositivo Amazon One", sino que se envían a un "área altamente segura construida en la nube".
-
Seattle y Toronto, la gran batalla del fútbol de la MLS
Tanto Seattle como Toronto han sido capaces de armar grandes proyectos y, sobre todo, ganadores.
-
Puma atacó a ciclista, lo mató y se sentó sobre el cuerpo por dos horas
Los pumas son comunes en Washington y, a medida que los humanos invaden su territorio, los ataques se han vuelto más habituales.
-
Tren que descarriló en EE.UU. iba a 128 km/h en zona limitada a 48 km/h
El accidente dejó tres muertos.