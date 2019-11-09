En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Seattle

Seattle

  • Super Bowl LX: Seahawks vs. Patriots
    Super Bowl LX: Seahawks vs. Patriots
    Foto: X; @nflmx
    Deportes

    ¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Hora y canal para ver Seahawks vs. Patriots

    El cruce entre Patriots y Seahawks reaviva el recuerdo del Super Bowl XLIX de 2015, una de las finales más polémicas y dramáticas de la NFL.

  • Crimen.jpg
    Crimen
    Foto: AFP, referencia
    Mundo

    Tragedia en festival de música electrónica Beyond Wonderland: asesinaron a dos personas a tiros

    En el festival de música electrónica Beyond Wonderland, en el estado de Washington (EE.UU.), un hombre sacó un arma y asesinó a dos personas en frente de cientos de personas.

  • Carrito de supermercado
    Blu Radio - The Sun
    FREDERIC J. BROWN/AFP
    Sociedad

    Trabajador honrado: encontró una millonada en un carrito de mercado y sin dudarlo la devolvió a su dueña

    Cuando el joven encontró el sobre con el dinero dentro de un carrito de supermercado en Estados Unidos, salió corriendo detrás de la dueña para entregárselo

  • Msituni
    Msituni
    Foto: Twitter @News4SA
    Mundo

    Ella es Msituni, la jirafa de tres meses con aparatos ortopédicos

    La jirafa bebé nació con una malformación en una de sus patas, pero en el zoológico de Seattle le salvaron la vida.

  • Kurt Cobain - AFP
    Kurt Cobain -
    Foto: AFP
    Sociedad

    Subastan mechones de pelo de Kurt Cobain por más de 14.000 dólares

    La subasta incluyó objetos personales usados durante recitales o firmados por Cobain y otros artistas como los Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton y Led Zeppelin.

  • Fredy Montero SoundersFC.jpg
    Fredy Montero/
    Foto @SoundersFC
    Deportes

    Fredy Montero y una nueva aventura: regresa al Seattle Sounders de la MLS

    El delantero dejó Canadá, donde jugaba con el Vancouver de esa misma liga, para volver al club que lo llevó, por primera vez, al fútbol del extranjero.

  • dispositivo Amazon One-foto-afp.jpg
    Amazon One / Foto: AFP
    Tecnología

    Amazon presenta sistema para pagar con la palma de la mano

    Amazon dijo que los datos biométricos estarían "protegidos por múltiples controles de seguridad y que las imágenes de la palma de la mano nunca se almacenan en el dispositivo Amazon One", sino que se envían a un "área altamente segura construida en la nube".

  • 347985_Seattle Sounders y Toronto FC // Foto: AFP
    Seattle Sounders y Toronto FC // Foto: AFP
    Deportes

    Seattle y Toronto, la gran batalla del fútbol de la MLS

    Tanto Seattle como Toronto han sido capaces de armar grandes proyectos y, sobre todo, ganadores.

  • 306916_BLU Radio. Puma, referencia / Foto: AFP.
    BLU Radio. Puma, referencia / Foto: AFP.
    Mundo

    Puma atacó a ciclista, lo mató y se sentó sobre el cuerpo por dos horas

    Los pumas son comunes en Washington y, a medida que los humanos invaden su territorio, los ataques se han vuelto más habituales.

  • 297741_BLU Radio. Tren descarrilado en EE.UU. // Foto: AFP
    BLU Radio. Tren descarrilado en EE.UU. // Foto: AFP
    BROOKE BOVA/AFP
    Mundo

    Tren que descarriló en EE.UU. iba a 128 km/h en zona limitada a 48 km/h

    El accidente dejó tres muertos.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad