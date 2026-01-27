¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Hora y canal para ver Seahawks vs. Patriots

El Super Bowl LX ya se roba las miradas del planeta entero, especialmente luego de confirmarse que Bad Bunny será el encargado de presentar el show del medio tiempo, mientras que Green Day abrirá el evento. La final de la temporada 2026 de la NFL enfrentará a dos equipos con una larga historia: New England Patriots y Seattle Seahawks, en un duelo que revive una antigua rivalidad y que será especial para el público colombiano.

El juego tendrá lugar en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, escenario neutral que recibirá a uno de los eventos deportivos más vistos en todo el planeta. Además del partido y el show de medio tiempo, el Super Bowl trae consigo un importante despliegue de comerciales, así como adelantos de algunas de las películas más esperadas del año.



Hora y canal para ver el Super Bowl LX en Colombia

Los aficionados en el país podrán seguir de cerca el Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero de 2026. El encuentro arrancará desde las 6:30 de la tarde, hora colombiana, y se podrá ver por la señal de ESPN, así como a través de la plataforma de streaming Disney+.

Patriots y Seahawks, una final cargada de historia

El cruce entre Patriots y Seahawks reaviva el recuerdo del Super Bowl XLIX de 2015, una de las finales más polémicas y dramáticas de la NFL. Ahora, ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: levantar el trofeo Vince Lombardi.



New England busca su séptimo título para convertirse en el equipo más ganador en la historia del Super Bowl, mientras que Seattle aspira a su segunda corona. Los Patriots accedieron a la final tras vencer 10-7 a los Denver Broncos, y los Seahawks hicieron lo propio al superar 31-27 a Los Angeles Rams.



¿Quién es Christian González, el colombiano que busca hacerse con el triunfo?

Uno de los grandes atractivos de esta final llega desde Colombia con Christian González, esquinero de los Patriots. El nacido en Texas es hijo de padre colombiano y madre puertorriqueña, lo que lo convierte en una de las figuras con mayor atención en este Super Bowl.

González fue clave en el camino de los Patriots hacia el Super Bowl, destacándose por su solidez defensiva y por una intercepción decisiva en la final de la Conferencia Americana. Su presencia ha despertado el interés de los aficionados colombianos, que tendrán un motivo adicional para no perderse el partido más importante de la NFL.