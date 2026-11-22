La higiene bucal suele ser una práctica cotidiana entre las personas. Ante ello, hay miles de marcas de cremas dentales y enjuagues bucales en el mercado. Sin embargo, en muchos casos sus componentes pasan desapercibidos para los consumidores. Ahora, más de 50.000 unidades de estos productos fueron incluidas en una alerta de retiro por contaminación.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), se ordenó retirar 51.762 unidades de cremas dentales y enjuagues bucales luego de identificar contaminación con hormonas en muestras de seis productos de higiene oral comercializados en territorio estadounidense.

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La entidad señaló que la medida afecta referencias para niños y adultos y fue clasificada como retiro Clase II. La empresa responsable es ORL Labs LLC, que inició el proceso luego de recibir resultados de muestreos en los que se identificaron progesterona, estradiol o dehidroepiandrosterona (DHEA). Los productos se comercializaban en diferentes presentaciones y sabores, por lo que las autoridades sanitarias pidieron a los consumidores revisar los códigos y lotes para establecer si tienen alguno de los artículos incluidos en la alerta.

El retiro comenzó el pasado 11 de octubre de 2026 y fue clasificado por la FDA el 6 de noviembre. El expediente permanece activo y no se ha informado sobre una ampliación de la medida a otras referencias.



Cremas dentales con fluoruro de estaño disponibles en el mercado nacional cumplen con los niveles. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las cremas dentales que fueron retiradas?

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La alerta incluye tres dentífricos de ORL Organic Oral Care, comercializados en tubos de cuatro onzas (113 gramos). Estas son las referencias y los lotes afectados:



Fresh Mint Natural Toothpaste: 19.247 unidades. UPC 850006245499. Lotes: 250121P7, 250505P7, 250508P7, 250516P7, 250707P7, 251105P7, 260126P7, 260309P7, 260422P7, 260618P7 y 260804P7.

19.247 unidades. UPC 850006245499. Lotes: 250121P7, 250505P7, 250508P7, 250516P7, 250707P7, 251105P7, 260126P7, 260309P7, 260422P7, 260618P7 y 260804P7. Cinnamint Toothpaste: 7.202 unidades. UPC 850006245512. Lotes: 241209P3, 250129P3, 250508P3, 25112P3 y 260511P3.

7.202 unidades. UPC 850006245512. Lotes: 241209P3, 250129P3, 250508P3, 25112P3 y 260511P3. Bubblegum Kids Natural Toothpaste: 3.976 unidades. UPC 850006245505. Lotes: 241029P4, 250414P4, 250520P4, 260406P4 y 260511P4.

Estas tres referencias suman 30.425 unidades retiradas.

¿Qué enjuagues bucales están incluidos en el retiro?

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La medida también cobija tres enjuagues de la misma marca, comercializados en botellas de 16,9 onzas (500 mililitros):



Fresh Mint Mouthwash: 12.081 unidades. UPC 850006245451. Lotes: 240710P6, 240711P6, 240807P6, 241118P6, 241121P6, 250120P6, 250505P11, 250516P6, 251105P6 y 260618P6.

12.081 unidades. UPC 850006245451. Lotes: 240710P6, 240711P6, 240807P6, 241118P6, 241121P6, 250120P6, 250505P11, 250516P6, 251105P6 y 260618P6. Cinnamint Kids Mouthwash: 6.140 unidades. UPC 850006245468. Lotes: 241101P10 y 241212P10.

6.140 unidades. UPC 850006245468. Lotes: 241101P10 y 241212P10. Bubblegum Kids Mouthwash: 3.116 unidades. UPC 850006245475. Lotes: 241029P9, 250505P9, 250520P9 y 260406P9.

Los enjuagues suman 21.337 unidades. En total, las seis referencias representan más de 51.000 unidades incluidas en el retiro.

Enjuague bucal. AFP.

¿Por qué retiraron estos productos y qué deben hacer los consumidores?

La FDA atribuyó la medida a una contaminación cruzada que involucró progesterona, estradiol y DHEA. Sin embargo, el registro no especifica las concentraciones detectadas, cuál de las sustancias apareció en cada producto ni las posibles consecuencias clínicas de la exposición.

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La clasificación Clase II corresponde a productos cuyo uso puede ocasionar efectos adversos temporales o reversibles, mientras que la probabilidad de consecuencias graves se considera remota.

Los consumidores deben verificar el nombre, la presentación, el código UPC y el número de lote. Si tienen alguno de los productos incluidos en la alerta, deben suspender su uso. Las fechas de vencimiento, que van de septiembre de 2026 a agosto de 2028, no son suficientes para establecer si una unidad está afectada.

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El retiro tiene alcance nacional en Estados Unidos. La FDA no detalló en el expediente las tiendas o plataformas en las que fueron distribuidos los artículos ni las instrucciones específicas para solicitar reembolsos o reemplazos.