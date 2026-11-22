Una discusión entre vecinos por el ruido de la música terminó en un violento episodio que dejó a un hombre de 40 años muerto. El presunto responsable sería un hombre de 62 años, quien habría llegado armado al lugar del enfrentamiento y disparado en repetidas ocasiones contra la víctima. Un video grabado por un testigo se convirtió en una de las pruebas relevantes para esclarecer lo sucedido.

El crimen ocurrió durante la madrugada del viernes en Villa Guillermina, una localidad ubicada al norte de la provincia de Santa Fe, en Argentina. La víctima fue identificada como Elbio Ismael Geiser, quien se desempeñaba como carnicero. Por estos hechos fue detenido Leandro Hipólito Pezz, un farmacéutico de 62 años que residía en el mismo sector.

Publicidad

Las primeras versiones indican que el problema comenzó hacia las 4:20 de la mañana, cuando el hijo de Pezz se acercó a la vivienda de Geiser para pedirle que disminuyera el volumen de la música, debido a que no podía dormir. El reclamo habría provocado una discusión que fue aumentando de intensidad hasta que el padre del joven llegó al lugar.

Según los testimonios conocidos durante las primeras indagaciones, Pezz se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux y llevaba consigo una escopeta y un revólver. En medio del altercado, Geiser habría intentado defenderse con un cuchillo. Sin embargo, la confrontación terminó con varios disparos que acabaron con su vida.



🇦🇷 | En Villa Guillermina, Santa Fe, su vecino escuchaba música fuerte y se negó a bajar el volumen: lo mató a tiros. pic.twitter.com/Ghc1LPEz65 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) November 21, 2026

La reconstrucción inicial de los hechos señala que el primer impacto de bala alcanzó a Geiser en el abdomen. Pese a estar herido, el hombre habría intentado alejarse del lugar y protegerse dentro de una camioneta que estaba estacionada en la zona.

Publicidad

No obstante, el presunto agresor habría continuado disparando mientras la víctima buscaba refugio. De acuerdo con información publicada por medios argentinos, entre ellos Clarín, se habrían registrado seis detonaciones: una de ellas impactó inicialmente en el abdomen y las otras cinco se produjeron cuando Geiser intentaba llegar al vehículo.

Uno de los elementos que podría resultar determinante para establecer la secuencia del homicidio es una grabación realizada por una persona que se encontraba frente a la escena. El video captó parte del enfrentamiento y quedó a disposición de los investigadores, quienes también recopilan declaraciones de testigos y otras evidencias.

Publicidad

La alerta sobre lo ocurrido llegó a las autoridades alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando un vecino se presentó en la Comisaría Octava para reportar que había una persona herida con arma de fuego en la vía pública.

Al llegar a la intersección de las calles San Martín y Rosario, los uniformados encontraron a Geiser tendido sobre el asfalto y comprobaron que no tenía signos vitales. Posteriormente, los peritos realizaron la inspección correspondiente y recolectaron varias vainas servidas.

Las diligencias quedaron a cargo del Ministerio Público de la Acusación, con apoyo de la Policía de Investigaciones. Como parte de las actuaciones, las autoridades realizaron un procedimiento en una vivienda de la localidad, donde capturaron a Pezz y aprehendieron a su hijo.

Publicidad

En el operativo también fueron incautadas varias armas de fuego, entre ellas una escopeta, una carabina y armas cortas. Además, los investigadores encontraron municiones y una camioneta Toyota Hilux.

Por decisión del fiscal encargado del caso, el hijo del señalado agresor recuperó la libertad. Pezz, por su parte, continuó detenido y fue trasladado a una dependencia policial de Villa Ocampo mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias del homicidio y establecer las responsabilidades correspondientes.