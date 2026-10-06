¿Camilo Cifuentes fue infiel? La fuerte polémica que rodea al influencer

El creador de contenido Camilo Cifuentes, conocido por realizar videos en redes sociales en los que ayuda a diferentes personas, se encuentra en medio de una polémica luego de que su expareja se pronunciara públicamente sobre el final de su relación y revelara detalles de lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, la mujer aseguró que la separación no ocurrió de la manera en que se ha planteado públicamente y señaló que, hasta hace poco, ambos continuaban hablando de proyectos de vida juntos, entre ellos formar un hogar y construir un futuro como familia. Según su relato, mientras ella mantenía esas conversaciones y volvía a abrirse a la posibilidad de continuar con la relación, la situación habría tomado otro rumbo. Es decir, llevaban poco tiempo de haber terminado y había sostenido conversaciones antes de.

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La mujer también afirmó que Cifuentes habría comenzado una relación con otra creadora de contenido y cuestionó que, poco después de hablar con ella sobre su futuro, apareciera públicamente junto a otra mujer en Pereira. La situación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde también ha recibido críticas y señalamientos.

“Esto no fue una historia que simplemente terminó y cada uno tomó su rumbo”, sostuvo la mujer en su publicación, dejando claro que, desde su perspectiva, la ruptura ocurrió en circunstancias diferentes a las que se han presentado públicamente.



Camilo Cifuentes. Foto: Redes sociales

Camilo Cifuentes responde a las acusaciones y niega haber sido infiel

Luego de conocerse los chats y conversaciones, el influencer se pronunció en su cuenta de X y confirmó que sí comenzó una nueva relación, pero no de la manera en que se ha dicho en redes sociales, asegurando que siempre ha sido responsable con su hija y la mujer con la que lo tendrá.

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“En este caso fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos. Y a veces, por más que uno quiera, toca aceptar que una etapa terminó Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo. Desde que supe que iba a ser papá cambiaron muchas cosas para mí y pienso todos los días en el futuro que quiero construir para él”, expresó.

Finalmente, Cifuentes señaló que no pretende convertir la situación en una confrontación pública ni hablar mal de su expareja para defenderse. Además, pidió a sus seguidores que las opiniones o suposiciones sobre el caso no se conviertan en ataques contra otras personas, mientras que la supuesta influencer también apoyó el argumento y pidió no ser juzgada sin saberse el contexto.

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“No quiero convertir una situación personal en una guerra en redes, ni generar odio, ataques o señalamientos hacia ninguna de las partes. Hay un niño de por medio y creo que, por encima de cualquier diferencia, merece crecer rodeado de respeto y tranquilidad”, puntualizó.