Un particular episodio de presunta infidelidad quedó registrado en video luego de que una mujer llegara hasta un restaurante y encontrara a su esposo compartiendo una comida con otra mujer, quien sería su amante. La esposa decidió confrontarlos frente a los demás comensales y grabar el momento con su celular, en una escena que rápidamente se difundió en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la mujer se acerca a la mesa donde están sentados su pareja y la otra persona. Sin ocultar su molestia, comienza a hacerles reclamos y dirige la cámara hacia el hombre, a quien también le presenta al menor de edad que la acompaña y que, según sus palabras, sería hijo de ambos.

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"Mira, mi amor, aquí está tu papá con tu p... saluda", dice la mujer al llegar hasta la mesa. Acto seguido, llama al hombre por su nombre, Alejandro, y también se dirige a la mujer que está con él, a quien cuestiona en medio del enfrentamiento.

🔎 Descubre a su pareja siéndole infiel y lo enfrenta



Una mujer confronta a su pareja en un restaurante de México tras descubrir que le era infiel. Visiblemente afectada, revela que él es el padre de sus tres hijas. pic.twitter.com/W1pJFmDxbK — Sepa Más (@Sepa_mass) April 23, 2025

La situación ocurre ante la mirada de las personas que se encontraban en el establecimiento. La esposa continúa grabando mientras reclama a quienes están sentados juntos, dejando en evidencia su indignación por el encuentro que habría descubierto.



Video de mujer que descubrió a su esposo con otra se hizo viral

La grabación comenzó a circular en diferentes plataformas digitales y despertó múltiples reacciones entre los usuarios. Uno de los aspectos que más comentarios generó fue la presencia del menor de edad durante la confrontación, pues la mujer lo involucra directamente en el reclamo que le hace a su pareja.

Aunque el video muestra el momento en que la esposa llega hasta la mesa y encara a los dos involucrados, no permite conocer cómo terminó la discusión. Las imágenes se interrumpen justo cuando la mujer continúa enfrentando a quien sería la amante de su esposo.

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Por ahora, tampoco se conocen detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni el lugar exacto donde ocurrió el episodio. No hay información confirmada sobre lo que sucedió después de la grabación.