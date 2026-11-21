Una oración pronunciada en latín y varios sonidos que irrumpieron durante una transmisión religiosa se convirtieron en protagonistas de un momento que llamó la atención de cientos de espectadores.

En medio de la plegaria, se escucharon gritos y ruidos inusuales que quedaron registrados en video y despertaron curiosidad entre quienes seguían la celebración.

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El episodio ocurrió al finalizar una misa en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo (Italia). Allí, el cardenal Ernest Simoni sorprendió a los asistentes al recitar el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una oración de exorcismo publicada por disposición del papa León XIII. La transmisión de Padre Pío TV captó el momento en el que, mientras el religioso pronunciaba el texto, se percibían los extraños sonidos de fondo.

Antes de comenzar, Simoni invitó a los presentes a pedir por la paz mundial, el pontífice y las autoridades. También explicó que la plegaria tenía un sentido de protección espiritual y la presentó como una súplica frente a las fuerzas del mal, de acuerdo con las creencias de la tradición católica.



Durante su intervención, el cardenal destacó el alcance de esta oración y la calificó como "la más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas". Además, relacionó su recitación con la necesidad de pedir protección para la humanidad ante situaciones como las enfermedades, las calamidades y las guerras.

🇻🇦 | En el Santuario de San Pío de Pietrelcina, el cardenal Ernest Simoni recitó la oración de exorcismo de León XIII y, mientras lo hacía, se empezaron a escuchar gritos y ruidos. pic.twitter.com/zQQqWL5AGk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 20, 2026

¿Cuál fue el exorcismo que rezó el cardenal?

El texto pronunciado por Simoni no corresponde a la oración breve a San Miguel Arcángel que suele incluirse al finalizar algunas misas. Se trata de una plegaria diferente, conocida como Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, cuyo contenido está dirigido contra Satanás y los ángeles caídos.

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Una de sus primeras invocaciones retoma un pasaje del salmo 67 (68): "Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos; huyan de su presencia los que lo odian". La oración hace referencia a la protección divina y a la lucha espiritual contra el mal.

En ese contexto, el cardenal también recordó la importancia de San Miguel Arcángel dentro de la tradición religiosa. Su intervención buscaba acompañar las peticiones por la paz y la protección de las personas, en un momento en el que los sonidos captados por la transmisión terminaron concentrando la atención de los espectadores.

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La recitación de esta plegaria tampoco es un hecho aislado en la trayectoria del religioso. El 25 de octubre de 2025, Simoni ya había rezado públicamente el mismo exorcismo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, después de una misa celebrada por el cardenal Raymond Burke durante la peregrinación internacional Ad Petri Sedem.

Su historia personal está marcada por la persecución religiosa. De origen albanés, Ernest Simoni permaneció varios años en prisión durante el régimen comunista de Albania debido a su condición de sacerdote. Su testimonio sobre los años de encarcelamiento y las dificultades que enfrentó por mantener su fe lo convirtieron en una figura reconocida dentro de la Iglesia católica.

El medio especializado EWTN News ha recordado su experiencia como parte de su trayectoria religiosa. Ahora, el registro audiovisual de su oración en Italia volvió a poner al cardenal en el centro de la atención, especialmente por los gritos y sonidos que se alcanzaron a escuchar mientras recitaba el texto en latín.